Classica Calvaria | Magia opery i musicalu 07.02.2025 13:15 Wielka gwiazda opery, Małgorzata Walewska wystąpi na Classica Calvaria 2025 w Górze Kalwarii, obok niej jeden z najlepszych polskich tenorów, Leszek Świdziński. Z okazji 355-lecia nadania praw miejskich, Góra Kalwaria stanie się areną niezapomnianego koncertu, który połączy najlepsze tradycje opery i musicalu.

Góra Kalwaria będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia, które przyciągnie zarówno lokalną publiczność, jak i gości z całego regionu. 1 marca 2025 roku, w Hali Sportowej przy ul. Białka 7, z okazji jubileuszu 355-lecia nadania praw miejskich, odbędzie się koncert, który połączy artystów klasy światowej z niezrównanymi emocjami muzycznymi. Małgorzata Walewska, mezzosopranistka, której głos rozbrzmiewa na najsłynniejszych scenach operowych świata, w Górze Kalwarii zaprezentuje nie tylko swój niezrównany talent, ale także emocjonalną głębię, która od lat przyciąga słuchaczy na całym świecie.

Wraz z nią na scenie pojawi się Leszek Świdziński, jeden z najwybitniejszych polskich tenorów, który swoim głosem oczarowuje publiczność zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich wspólny występ to gwarancja niezapomnianych przeżyć, które przeniosą widzów w magiczny świat opery i musicalu.

Podczas koncertu zabrzmią najbardziej rozpoznawalne arie, które na stałe wpisały się w historię opery i musicalu. Z Habanerą z Carmen – pełną namiętności i emocji, przez Nessun Dorma z Turandot, której wykonanie to wyzwanie dla każdego tenorowego głosu, aż po Gdybym był bogaczem ze Skrzypka na dachu – utwór, który rozbawi każdego do łez i porwie do tańca. Na deser nie zabraknie również Don’t Cry for me Argentina z Evity, wzruszającej ballady, która jest symbolem musicalu.

Wydarzenie uświetni również Orkiestra La Boheme de Varsovie pod batutą maestro Krzysztofa Kozakiewicza, która z wyjątkową wirtuozerią wzbogaci koncert o emocjonalne niuanse. Classica Calvaria 2025 to nie tylko uczta muzyczna, ale i niezwykła okazja do poznania młodych talentów Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej.

Całość poprowadzi Aleksandra Świdzińska, konferansjerka i wokalistka z kabaretowym zacięciem, która swoją charyzmą wprowadzi publiczność w klimat tego wyjątkowego wydarzenia.

Classica Calvaria 2025 to już szóste spotkanie w cyklu, który od 2019 roku nieustannie przyciąga miłośników muzyki klasycznej i teatralnej do Górki Kalwarii. W poprzednich edycjach wystąpili: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze czy Mazowiecki Teatr Muzyczny. W tym roku czeka nas kolejna wyjątkowa uczta muzyczna!

Kiedy? Sobota, 1 marca 2025, godz. 17.00

Gdzie? Hala Sportowa, ul. Białka 7, Góra Kalwaria

Bilety: 70 zł (normalny), 50 zł (ulgowy) - dostępne w kasie Ośrodka Kultury oraz na biletyna.pl.

Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym na podstawie odpowiednich dokumentów.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/934902558771462/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D