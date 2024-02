„Biegam z czystą przyjemnością” dla dzieci z domów dziecka. POLADA ogłasza współpracę ze Stowarzyszeniem „Nadzieja na Mundial” 16.02.2024 14:25 Cel charytatywny 4. edycji „Biegam z czystą przyjemnością” to wsparcie dzieci z domów dziecka w zakresie rozwoju fizycznego. Zakup wielofunkcyjnego sprzętu sportowego pozwoli zachęcić do ruchu, da możliwość spędzania czasu w sposób jakościowy, w grupie rówieśniczej i na świeżym powietrzu. To może być pierwszy krok do rozbudzenia w nich sportowej pasji.

Polska Agencja Antydopingowa każdego roku wybiera inny cel charytatywny, który osadzony jest w sporcie profesjonalnym lub amatorskim. Te wybory mają zwrócić uwagę na istotne zjawiska zachodzące w społeczeństwie. Dlatego w tym roku wszystkie środki z pakietów startowych i dobrowolnych darowizn zostaną przekazane właśnie na rzecz dzieci z domów dziecka.

- Nasze działania to nie tylko przekazanie pieniędzy na zakup sprzętu, ale także ogromna chęć zwrócenia uwagi opinii publicznej na problemy dzieci wychowujących się w domach dziecka. Bardzo często jest tak, że wychowankowie tych miejsc nie potrzebują wiele. Najważniejsze jest by pokazać drogę, dać możliwości, by powiedzieć ‘wierzę w Ciebie’. Bardzo się cieszę, że środki trafią w tym roku właśnie w te miejsca. A dzięki świetnemu rozeznaniu tematu przez Stowarzyszenie ‘Nadzieja na Mundial’ mamy pewność, że każda złotówka zostanie wydana we właściwy sposób – podkreśla Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” od kilkunastu lat rozpoznaje problemy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Angażuje się w organizację imprez piłkarskich na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Na stałe współpracuje do nawet 60 domów dziecka w Polsce. Oprócz organizacji turniejów takich jak Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka czy Mundial Dzieci z Domów Dziecka, Stowarzyszenie wykonuje codzienną, żmudną pracę u podstaw.

- Prawda jest taka, że w takich placówkach często myśli się tyko o zapewnieniu podstawowego bezpieczeństwa: żywieniowego czy edukacyjnego. Dyrektorzy domów dziecka nie mogą pozwolić sobie na wydawanie pieniędzy na sprzęt sportowy, jednocześnie wiedząc, jak bardzo ruch jest tym dzieciom potrzebny. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że dzięki pasji, aktywności fizycznej młodzież zaczyna inaczej funkcjonować. Mamy wiele przykładów osób, które wychodzą z domu dziecka i stają się wzorem do naśladowania. Zostają zawodnikami w ligach na różnym szczeblu, wybierają drogę trenerską, realizują się poprzez sport – podkreśla Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial”.

Dla promocji sportu, dla promocji fair – play

Sport to znakomite narzędzie wychowawcze. To praca nad sobą, nad mentalnością, poczuciem sprawczości i przynależności do większej grupy. Sport uczy pokory i zasad. Połączenie sił „Nadziei na Mundial” i Polskiej Agencji Antydopingowej pozwoli także na promowanie wartości fair play w życiu i w sporcie wśród młodych ludzi.

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” realizuje także misję promowania uczciwości w sporcie. Bieg powstał po to by promować ideę czystego sportu nie tylko wśród sportowców profesjonalnych, ale także wśród sportowców uprawiających sport amatorsko i poruszać z nimi temat ryzykownych zachowań, w tym sięgania po doping. W tym roku bieg jest także częścią większego, międzynarodowego projektu o nazwie: Europejski Tydzień Czystego Sportu, który przypada między 13 a 20 kwietnia 2024 roku.

„Biegam z czystą przyjemnością” odbywa się 14 kwietnia 2024 roku, w 9 miastach w Polsce: Brodnicy, Chorzowie, Gubinie, Inowrocławiu, Kielcach, Kaczorach, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Biegacze mają także możliwość opcji wirtualnej, dzięki której mogą biegać w dowolnym czasie i miejscu. Czek na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” zostanie wręczony na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie co roku odbywa się wielki finał akcji. Wysokość czeku będzie zależała od liczby sprzedanych pakietów startowych (w puli 1299) oraz od wysokości darowizn, które można wpłacać aż do 13 kwietnia 2024. Link do darowizn: https://zapisy.sts-timing.pl/976/darowizna.php

Od pierwszej edycji bieg wspierają wybitni sportowcy, wśród których: Ewa Pajor, Oktawia Nowacka, Kinga Achruk, Agnieszka Kobus- Zawojska, Monika Pyrek – Rokita, Angelika Cichocka, Robert Wilkowiecki, Oskar Kwiatkowski, Arkadiusz Malarz, Maciej Zawojski, Wojciech Makowski.

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” organizowana jest od 4 lat z inicjatywy Polskiej Agencji Antydopingowej przy współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport. Partnerem technicznym 4. edycji jest firma Rough Radical. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski oraz Światowa Agencja Antydopingowa.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie „Biegam z czystą przyjemnością” oraz Polskiej Agencji Antydopingowej.