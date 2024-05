31. edycja Festiwalu Sztuka Ulicy 28.05.2024 16:40 Artyści z Korei Południowej, Ukrainy i Polski zaprezentują 9 spektakli ulicznych, pokazy na Rynku Nowego Miasta, w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” oraz w Centrum Kultury w Piasecznie. Widzowie wezmą również udział w paradzie i otwartych warsztatach artystycznych, a to wszystko w ramach 31. edycji Festiwalu SZTUKA ULICY, który odbędzie się 28–30 czerwca w Warszawie. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest bezpłatny.

Teatr plenerowy to wspaniała część teatru publicznego. Realizowane spektakle na ulicach, placach i parkach ożywiają te przestrzenie bardzo często nadając im nowych znaczeń, albo też zmieniając ich przeznaczenie. Teatr uliczny ma wiele gatunków i wielość form. W tym roku ciekawostką festiwalu będzie teatr Wielka Maska z Korei Południowej, którego korzenie sięgają koreańskiej kultury ludowej sprzed 600 lat – mówi Dariusz Jarosiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuka Ulicy.

PROGRAM

Teatr Wielka Maska z Korei Południowej na Sztukę Ulicy przywiezie spektakl „Talchum Together” (함께 탈춤). Artyści zaprezentują tradycyjny taniec z maskami z różnych regionów Korei – w humorystyczny sposób przyjrzą się problemom społecznym poprzez dramatyczne połączenie śpiewu, tańca, ruchu i dialogu. Zespół zaprosi również widzów do udziału w paradzie oraz warsztatach artystycznych.

Ze Lwowa na festiwal przyjedzie Teatr Vuala, który ze spektaklem spektakl „Cyrkowe kolory”. Artyści lwowscy stworzą w nim atmosferę teatralnej fiesty. Komediowe sceny, cyrkowe sztuczki, ekwilibrystyczne wyczyny, a także wykorzystanie akrobatyki i gimnastyki artystycznej oraz tańców na szczudłach, umożliwią pełną humoru interakcję z publicznością.

Teatr Fuzja przywiezie z Poznania spektakl „Nieproszeni”, a w nim uniwersalne, stare historie, które ukształtowały nasz obecny świat oraz opowieści o tym, co dzieje się tu i teraz, na naszych oczach – w domach i na polskich granicach.

W spektaklu „Dobrze, lepiej, katastrofa”, osadzonym w rzeczywistości Polski z lat 70., będziemy mogli podziwiać Teatr Ewolucji Cienia, również z Poznania. Lata siedemdziesiąte to okres często błędnie utożsamiany z dobrobytem, podczas gdy nasz kraj był wówczas co najwyżej „najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym”.

Warszawski Teatr Scena 96 ujrzymy w dwóch odsłonach: „Pani Twardowska” zaprosi widzów do świata cyrku, sztuk i sztuczek, akrobatyki i sprawności, finezji, fantazji, żonglerki i artyzmu. Sztuka jest inspirowana balladą Adama Mickiewicza o tym samym tytule. W „Cmok.Smok” natomiast Teatr Scena 96 zaprosi najmłodszych widzów do spotkania ze smokiem wawelskim. Nie jest ważne, czy jesteś królem, księżniczką czy szewcem, ale to, jakim jesteś człowiekiem.

Walny-Teatr w ramach festiwalu wystawi sztukę „Noe” – opowieść o dyrygencie, przed którym staje wyzwanie poprowadzenia orkiestry w utworze pt. „Potop”. Muzycy przerażeni jego treścią – uciekają. Dyrygent zostaje sam z instrumentami i zaprasza publiczność do zabawy.

Teatr Makata z Łochowa podczas festiwalu wyprawi „Wesele”. Artyści zbadają tradycję wesela jako rytualnego połączenia kobiety i mężczyzny. Centralnym punktem widowiska będą monumentalne lalki Panny Młodej i Pana Młodego.

Teatr Na Walizkach z Wrocławia w spektaklu „Ristorante” przedstawi pełną niespodzianek garkuchnię, w której jadłospisie odnajdziemy latające warzywa, najsłodsze torty, a także nieudacznych kelnerów, żonglujących ziemniakami kucharzy i jajka – rozbijane nie tylko na patelniach.

31. FESTIWAL SZTUKA ULICY

WARSZAWA, 28–30 czerwca 2024 r.

28 czerwca, piątek

godz. 17.00 - Rynek Nowego Miasta | Instalacje-rzeźby "ALCO- RING" Antoniego Grabowskiego oraz "REITER" Kajetana Karkucińskiego z ASP w Warszawie

godz. 21.00, Piaseczno – parking miejski przy ulicy Sierakowskiego | Teatr Fuzja – „Nieproszeni”

godz. 21.00, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” | Teatr Ewolucji Cienia – „Dobrze, lepiej, katastrofa”

29 czerwca, sobota

godz. 13.00 – Rynek Nowego Miasta, parada przy Placu Zamkowym | Teatr Wielka Maska z Korei Południowej (천하제일 탈공작소) – „Talchum Together” (함께 탈춤)

godz. 14.00 – Rynek Nowego Miasta | Teatr Wielka Maska z Korei Południowej (천하제일 탈공작소) – otwarte warsztaty artystyczne

godz. 18.00 – Rynek Nowego Miasta | Teatr Na Walizkach – „Ristorante”

godz. 21.00 – Rynek Nowego Miasta | Teatr Scena 96 – „Pani Twardowska”

godz. 21.00 – Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” | Teatr Fuzja – „Nieproszeni”

30 czerwca, niedziela

godz. 17.00 – Rynek Nowego Miasta | Teatr Scena 96 – „Cmok.Smok”

godz. 18.00 – Plac Zamkowy | Teatr Wielka Maska z Korei Południowej (천하제일 탈공작소) – „Talchum Together” (함께 탈춤)

godz. 19.30 – Plac Zamkowy | Teatr Wielka Maska z Korei Południowej (천하제일 탈공작소) – otwarte warsztaty artystyczne

godz. 20.00 – Rynek Nowego Miasta | Lwowski Teatr Vuala – „Cyrkowe kolory”

godz. 21.00 – Rynek Nowego Miasta | Walny-Teatr – „Noe”

godz. 21.00 – Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” | Teatr Makata – „Wesele”

Patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Organizatorzy: Stowarzyszenie Scena 96

Partnerzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Centrum Kultury Koreańskiej, Stowarzyszenie Unia Teatrów Ulicznych i Organizatorów Wydarzeń Plenerowych, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” oraz Centrum Kultury w Piasecznie

Współfinansowanie: m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: Radio Dla Ciebie, TVP Kultura, TVP Warszawa, Warszawa.pl, Teatrologia.info, E-teatr, Teatrdlawszystkich.eu, Warszawa.ngo.pl, Kultura wokół nas, City Poster – ekspozycja kulturalna

Więcej na stronie: www.sztukaulicy.pl