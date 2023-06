16. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO / FREEDOM Film Festival 22.06.2023 10:20 Już po raz 16. zapraszamy na Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO, które tradycyjnie odbędą się w Radomiu, w pierwszym tygodniu lipca przekształcając miasto w mazowiecką stolicę kina.

W ciągu półtorej dekady KAMERALNE LATO przeszło transformację z niewielkiego radomskiego wydarzenia do międzynarodowego festiwalu o wielowymiarowym charakterze. Właśnie dlatego w 2022 roku z całości imprezy wyodrębniono skupiony na tematyce wolności FREEDOM Film Festival. W tym roku jego gośćmi będą m.in. Lena Góra – współscenarzystka i gwiazda obrazu „Roving Woman”, Sebastian Fabijański, który debiutuje jako reżyser krótkim metrażem „Hawaje” oraz jeden z najbardziej uznanych polskich twórców filmowych na świecie – Krzysztof Zanussi, który zaprezentuje swój najnowszy film „Liczba doskonała”.

Festiwal otworzy pokaz filmu „Mad Max: Na drodze gniewu” w kinie samochodowym. W ramach projekcji plenerowych NIEBO NAD RADOMIEM – poza „Roving Woman” – zobaczymy tym razem obrazy sci-fi, takie jak „Ex Machina” i „Raport mniejszości”, które stanowią ciekawy komentarz do kwestii wolności i jej ograniczeń we współczesnym świecie. Wprowadzenia do filmów i dyskusje po nich poprowadzą nagradzani filmoznawcy, m.in. Michał Oleszczyk (SpoilerMaster) oraz Łukasz Adamski.

Konkursy Filmów Krótkometrażowych (Ogólnopolski i Międzynarodowy) jak zwykle będą okazją do obejrzenia wybranych krótkich metraży z Polski i ze świata. Nie zabraknie też uwielbianego przez publiczność Konkursu Filmów Odrzutowych HYDE PARK, w którym prezentowana jest twórczość początkujących filmowców, wymykająca się jednoznacznym klasyfikacjom.

KAMERALNE LATO to także rozbudowane sekcje edukacyjna i branżowa. Dla młodzieży – zarówno radomskiej, jak i pochodzącej z różnych stron Europy – przygotowano dwa cykle warsztatów filmowych: Mazowieckie Warsztaty Filmowe ABC Pracy z Kamerą oraz Międzynarodowe Warsztaty Filmowe TOGETHER. Młodzi twórcy będą mogli natomiast wziąć udział w dedykowanych im spotkaniach i wykładach współorganizowanych przez Sekcję Młodych Producentów KIPA.

Więcej informacji na temat poszczególnych sekcji KAMERALNEGO LATA i wydarzeń towarzyszących festiwalowi znajdziecie na stronie kameralnelato.pl

Serdecznie zapraszamy!

TERMIN FESTIWALU: 2-8 lipca 2023 roku

MIEJSCE: Radom

STRONA WWW: kameralnelato.pl