15. Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”

Tegoroczna edycja Festiwalu odbywa się w dniach 1-3 września. Witamy Państwa wspomnieniami Mariusza Wilczyńskiego, który będzie gościem specjalnym wernisażu wystawy „POSTSCRIPTUM: NALEPA I WILK”.

Ponadto, w tym roku zaprosimy widzów na koncerty z udziałem wspaniałych muzyków bluesowych oraz pasjonatów bluesa. Festiwal otworzy grupa BUNDY BLUES BAND, która powstała z inspiracji…naszym Festiwalem. W sobotę usłyszymy grupy: AREK ZAWILIŃSKI TRIO oraz SZULERZY.

Gościem specjalnym Festiwalu będzie zespół „OLD BREAKOUT”, który tworzą członkowie oryginalnego składu grupy „BREAKOUT”. Jesteśmy przekonani, że festiwalowe wydarzenia spotkają się z dużym zainteresowaniem nie tylko józefowskiej publiczności.



1.09.2023 (PIĄTEK)



GODZ. 18:00 OTWARCIE FESTIWALU I WERNISAŻ WYSTAWY „POSTSCRIPTUM: NALEPA I WILK” Gość specjalny wernisażu – autor zdjęć MARIUSZ WILCZYŃSKI

Wystawa składa się z nieznanych szerszej publiczności zdjęć bluesmana – twórcy zespołów Blackout i Breakout. Autorem większości fotografii jest Mariusz Wilczyński, zafascynowany w młodości gitarzystą, wokalistą i kompozytorem, z którym połączyła go trwająca blisko 30 lat przyjaźń.

Ekspozycja stanowi aneks do wystawy „Mariusz Wilczyński. Zabij to i wyjedź z tego miasta” poświęconej filmowi z muzyką Tadeusza Nalepy.

Wystawa zrealizowana dzięki uprzejmości Muzeum Kinematografii w Łodzi.

„To była największa przyjaźń mojego życia – mówi Mariusz Wilczyński o Tadeuszu Nalepie. – Marzyłem, by go poznać. Uważałem, że jest genialnym muzykiem. Miałem 19 lat, kiedy zebrałem się na odwagę i zamówiłem rozmowę międzymiastową z centralą telefoniczną w Rzeszowie. Pani z centrali poinformowała mnie, że Tadeusz już nie mieszka w Rzeszowie, ale połączyła mnie z jego ojcem. Ten zapytał, dlaczego szukam kontaktu z jego synem. Skłamałem, że jestem studentem Szkoły Filmowej i chcę zrobić o nim film. Kłamstwo wydawało mi się wtedy moim jedynym atutem. Ojciec Tadka kazał mi zadzwonić za kilka tygodni, tak zrobiłem i usłyszałem, że okej, syn się zgadza. Pojechałem więc do Józefowa pod Warszawą, gdzie mieszkał Tadeusz. Tak poznałem największego artystę, który później stał się także największym przyjacielem, jakiego w życiu miałem”.

Kiedy jako licealista Wilczyński spotkał swojego idola, Tadeusz Nalepa był już legendarnym artystą, który po doświadczeniach w zespole Blackout od dekady występował z rockowo-bluesowym Breakoutem. Komponował, grał na gitarze i harmonijce, a także śpiewał. Rzesze fanów przyciągał zarówno muzyką, jak i niezależnym stylem życia, nieakceptowanym przez władze, przez co prezentowanie muzyki Breakoutu było w telewizji zakazane, a w audycjach radiowych utrudnione. Teksty do wielu piosenek napisał poeta Bogdan Loebl (m.in. Kiedy byłem małym chłopcem, Nocą puka ktoś, Co się stało kwiatom oraz Modlitwa, które słyszymy w filmie Mariusza Wilczyńskiego). Grupa nagrała 10 płyt, koncertowała również za granicą. W 1986 roku czasopismo „Jazz Forum” przyznało Nalepie tytuł najlepszego muzyka, kompozytora i gitarzysty. Artysta nagrywał płyty solowe z różnymi składami, współpracował także z zespołem Dżem. W 1991 roku otrzymał nagrodę za muzykę do filmu Śmierć dziecioroba w reżyserii Wojciecha Nowaka.

W Zabij to i wyjedź z tego miasta słyszymy utwory Nalepy współtworzące oniryczny i nostalgiczny nastrój, z kolei w dialogach pojawiają się fragmenty rozmów z muzykiem. Pełnometrażowa animacja została pokazana premierowo 22 lutego 2020 roku podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, 13 lat po śmierci bluesmana. „Gdyby nie Nalepa, nie odważyłbym się być artystą. Nie poszedłbym tą drogą. Byłbym zupełnie innym człowiekiem” – tak w wywiadzie dla „Przekroju” Wilczyński podsumował trwającą blisko 30 lat przyjaźń.

GODZ. 19:00 BUNDY BLUES BAND

Zespół z Otwocka, którego liderką jest wokalistka Isobelle Bundy. Urodziła się w Wielkiej Brytanii, potem przeprowadziła się do Polski, gdzie mieszka do dzisiaj. Tu ukończyła szkołę w klasie fortepianu. Uwielbia blues, soul, jazz. Uczestniczyła w programie „The Voice of Poland”, gdzie trafiła do grupy Marka Piekarczyka, a potem została "skradziona" przez Tomsona i Barona.

Wykonuje standardy bluesowe i jazzowe, pieśni Miry Kubasińskiej i własne utwory.

Skład zespołu: Isobelle Bundy – śpiew, pianino; Roman Sadowski – gitary; Jacek Prokopowicz –instrumenty klawiszowe; Darek Świtalski – gitara basowa, kontrabas; Kacper Górski – perkusja.



2.09.2023 (SOBOTA)

GODZ. 18:00–18:45 AREK ZAWILIŃSKI TRIO

Zespół funkcjonuje pod różnymi nazwami i w odmiennych kombinacjach od 2008 roku.

Choć koncertują okazjonalnie, Arek Zawiliński Trio to zgrana kapela, która świetnie odnajduje się zarówno na dużych scenach, jak i w klubach. W 2022 r. ukazał się album „Moje buty już tam są”. Skład zespołu: Arek Zawiliński – autor muzyki, tekściarz, wokalista, gitarzysta; Roman Ziobro – kontrabas; Max Ziobro – perkusja.

Arek Zawiliński – autor muzyki, tekściarz, wokalista, gitarzysta posługujący się technikami fingerpicking slide i bottelneck. Gra na różnego typu gitarach (akustyczna, dobro, lap steel), dogrywa im harmonijką ustną, nadając rytm analogowym urządzeniem stomp box. Aktualnie promuje nowy, szósty album „Mój Breakout – Solo Akt”.

O płycie:

To ukłon w stronę korzeni, ojców gatunku, ponad geografią i czasem. Utwory autorstwa tandemu Loebl/Nalepa, osadzone w estetyce twórców Bluesa z Delty Mississippi (Charley Patton, Son House, Bukka White), czyli gitara rezofoniczna w otwartych strojach grana techniką bottleneck, fingerpicking, głos i tupanie w podłogę. To wszystko nagrane w ośmiogodzinnej sesji na setkę.

Koncertował na festiwalach w Polsce, Francji, Czechach, Słowacji, jak i grywał na ulicach Amsterdamu. Ma za sobą koncerty live w Polskim Radio Gdańsk 2x, Bydgoszcz, Rzeszów. Laureat festiwali, m.in.: FAMA w Świnoujściu, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Zaczarowany Świat Harmonijki (w kategorii gitara) Poznań, Piosenkarnia – Kraków (występ w studiu radiowej Trójki im. Agnieszki Osieckiej). Ponadto, wyróżnienie od starostwa miasta Gorlice (Mosty Starosty) za wybitne osiągnięcia w twórczej interpretacji bluesa, folku i ballady i Nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice w dziedzinie kultury oraz wyróżnienia za organizacje i wspieranie wydarzeń kulturalnych. W ankiecie kwartalnika Twój Blues znalazł się w pierwszej piątce wokalistów bluesowych w Polsce za 2022 r.

Oficjalne wydawnictwa zespołu:

„Tam gdzie zaczyna się mój świat” – Dalmafon 2007

„Blues Dziewięciu” – Dalmafon 2010

„Żelazna” – Flower Rekord 2012

„Na Rozdrożu”- Dalmafon 2015

„Moje buty już tam są” – Dalmafon 2022

„Mój Breakout – Solo Akt” – 2023



Fragmenty recenzji:

Magazyn Gitarzysta – Kuba Chmiel:

„Jeśli istnieje coś takiego jak polski blues, to z pewnością Arek Zawiliński wraz z zespołem Na Drodze należą do jego najznamienitszych przedstawicieli.”

Bluesonline:

„Arek Zawiliński to klasa sama dla siebie. Autor skończony, pełen doświadczeń, przesiąknięty w równym stopniu poezją co prozą. Zna niejeden dobry folkowy tekst, niejedną melodię i umie z takich światowych cegiełek zbudować solidną budowlę na wskroś polską, bieszczadzką, a jednak uniwersalną. A to sztuka.”

Więcej informacji na:

Strona : www.arekzawilinski.pl

Kanał youtube http://www.youtube.com/user/NADRODZE0605?feature=mhee

GODZ. 19:00 ZESPÓŁ „SZULERZY”

To grupa z ponad 20-letnim dorobkiem, finaliści 3. edycji programu „Must Be The Music”. Występowali wielokrotnie na większości polskich festiwali bluesowych, na koncie mają setki koncertów. Bluesowa pulsacja utrzymana w stylistyce zbliżonej do „west coast bluesa” i rock&rollowa energia, urokliwa i charakterystyczna wokalistka, melodyjne kompozycje oraz polskie teksty to znaki rozpoznawcze Szulerów.

Dyskografia zawiera siedem albumów, a ostatni z nich został wyprodukowany w Kalifornii przez wielokrotnie nagradzanego producenta i wirtuoza gitary Chrisa "Kida" Andersena. Nagrania zespołu ukazały się również na 3-płytowej Antologii Polskiego Bluesa, a jego członkowie brali udział w nagraniu dwóch albumów poświęconych legendarnemu harmonijkarzowi Kasy Chorych – Ryszardowi "Skibie" Skibińskiemu.

Wielokrotnie współpracowali z uznanymi artystami polskiego bluesa, m.in.: Jarosławem Tioskowem i Michałem Kielakiem (Kasa Chorych), Bartkiem Szopińskim (Boogie Boys), czy Jaromim Drażewskim (Blues Flowers). Pianista Bartek Szopiński i harmonijkarz Michał Kielak regularnie koncertują z zespołem jako goście specjalni.

Skład zespołu: Emilia Wikarska-Karbowiak – śpiew; Marek Szulkowski – gitara; Marek Wikarski – gitara basowa, kontrabas; Miłosz Szulkowski – perkusja.



3.09.2023 (NIEDZIELA)

GODZ. 18:00 OLD BREAKOUT

OLD BREAKOUT to reaktywacja legendy polskiej sceny blues-rockowej lat siedemdziesiątych – muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu zespołu BREAKOUT założonego przez Tadeusza Nalepę.

Różne bywają spotkania po latach. Wspomnień nieraz za dużo, słów za mało. Ale bywa i tak, że słowa, których aż nadto, zostają ubrane w muzykę, tamtą sprzed lat czy tę zupełnie nową. By łączyć tradycyjne brzmienie, okraszone wirtuozerskimi partiami solowymi gitar, rewelacyjne partie harmonijki ustnej z iście breakoutowym wokalem.

A na widowni wspaniała atmosfera i niekończące się standing ovation. Ludzie chcą słuchać dawnych przebojów w doskonałych wykonaniach, które od 10 lat daje im Old Breakout. Projekt legendarny, a jednocześnie absolutnie świeży. Skromny i pokorny, ale serwujący wyjątkowe, niezapomniane uczty muzyczne. I chce się więcej i więcej...

„OLD BREAKOUT - Tribute to Nalepa” – muzycy legendarnego Breakoutu, grają obecnie w ramach trasy koncertowej „OLD BREAKOUT – 80a”, uświetniającej 80-tą rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy, oraz 80-te urodziny Tadeusza Trzcińskiego.

W 1970 roku Tadeusz Trzciński, na prośbę Tadeusza Nalepy, kompletuje skład do jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego bluesa. Powstaje przełomowy album „Blues Breakout”, nagrany w składzie: Tadeusz Nalepa – śpiew, gitara, Tadeusz Trzciński – harmonijka ustna, Dariusz Kozakiewicz – gitara, Jerzy Goleniewski – gitara basowa, Józef Hajdasz – perkusja, z tekstami Bogdana Loebla.

Następnie Trzciński nagrywa z Nalepą i Kubasińską jeszcze trzy kolejne wyśmienite płyty: „Mira”, „Karate” i „Ogień”, aby w kolejnych latach spełniać się w realizacji dźwięku najważniejszych festiwali (m.in. Sopot, Jazz Jamboree, czy kilkukrotnie Jarocin) i międzynarodowych tras koncertowych największych polskich gwiazd, a także nagłaśnia koncert Raya Charlesa.

W 2013 roku, przy okazji Festiwalu „Lep na Bluesa”, dawni przyjaciele Nalepy z zespołu postanawiają zlepić projekt upamiętniający jego muzykę i ku radości publiczności od tamtej pory koncertują po Polsce i Europie.

W 2018 roku nagrywają także płytę „Old Breakout – Tribute to Nalepa & Kubasińska”. W ramach tego projektu współpracują ze sobą członkowie Breakoutu z lat 70-tych i 80-tych: Tadeusz Trzciński, Józef Hajdasz, Winicjusz Chróst, Krzysztof Dłutowski, Wojciech Morawski, a do nagrania płyty dołącza także Dariusz Kozakiewicz, Maciej Bogusław Kubicki, Marcin Kołdra, Sławek Burakowski, Monika Urlik i kilku innych doskonałych bluesmanów, którzy wspólnie tworzą niepowtarzalną ucztę muzyczną.

Latem 2022 r. muzycy Old Breakout ponownie weszli do studia, aby stworzyć kolejny album z przebojami Breakoutu i Nalepy. I tak jak w 1988 roku Nalepa nagrał z zespołem Dżem studyjny album „Numero Uno”, tak i teraz do współpracy z Old Breakout zaproszenie przyjął mistrz gitary Jerzy Styczyński (Dżem). Płyta „80a” jest dostępna dla fanów po koncertach od końca września 2022 roku.

Zespół tworzą:

TADEUSZ TRZCIŃSKI – legendarny harmonijkarz i współtwórca (z Tadeuszem Nalepą) bluesowych Breakoutów (nagrał najważniejsze płyty: 'Blues’, 'Mira', 'Karate', 'Ogień'); urodzony jeszcze przed Powstaniem Warszawskim, prekursor harmonijki w Polsce oraz jeden z czołowych realizatorów dźwięku (nagłaśniający europejskie trasy koncertowe największych polskich i zagranicznych gwiazd). Jest jedynym muzykiem zespołu Breakout prawnie umocowanym do używania nazwy Breakout.

BOGUSŁAW MACIEJ KUBICKI Gitara basowa. Od 1978 roku grał w zespole Breakout. Z Tadeuszem Nalepą nagrał płytę 'To mój blues'. Współpracował także m.in. z Izą Trojanowską, Ireną Jarocką, Feliksem Andrzejczakiem, Jankiem Borysewiczem, Markiem Surzynem.

- oraz doskonali polscy bluesmani:

Marcin Kołdra – wokal, gitara; Sławek Burakowski – gitara; Łukasz Biliński – perkusja.

15. Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na bluesa” odbywa się w ramach obchodów 50-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Józefowa Marek Banaszek.

Patronat medialny: Radio dla Ciebie, Twój Blues, Pismo Samorządowe „Józefów nad Świdrem”.

Partnerzy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, PSB Mrówka Falenica, Wydawnictwo Świdermajer.



Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Miejsce: scena plenerowa MOK – skwer im. św. Jana Pawła II w Józefowie. W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do sali widowiskowej MOK.