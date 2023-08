103. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 07.08.2023 11:37 Starosta Wołomiński Adam Lubiak serdecznie zaprasza na obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie, tzw. Cudu nad Wisłą. Bogaty program obejmuje zarówno uroczystości o charakterze religijnym jak i w wymiarze plenerowym, społecznym, rodzinnym i artystycznym. Nie zabraknie pikników: wojskowego oraz rodzinnego, a także słynnej rekonstrukcji walk na przedpolach Warszawy, w Ossowie.

Bitwa Warszawska rozegrana na terenie dzisiejszego powiatu wołomińskiego, tj. w Ossowie i Radzyminie była skuteczną zaporą przed komunistyczną nawałą ze strony Armii Bolszewickiej/ Gdyby nie ówczesny hard ducha, wielka determinacja żołnierzy, umiejętności strategiczne i przywódcze generalicji polskiej, z pewnością “czerwona zaraza” - komunizm, rozlałby się na całą Europę Zachodnią. Tradycję pamięci o wydarzeniach sprzed 103 lat podtrzymują mieszkańcy powiatu wołomińskiego wspólnie z samorządami na czele ze Starostwem Powiatowym w Wołominie.

- Jesteśmy zobowiązani do przekazywania pamięci o bohaterach z tamtych lat, kolejnym pokoleniom. Serdecznie zapraszam na tegoroczne uroczystości, które odbędą się m.in. w Wołominie i Ossowie, a których wielkim finałem będzie inscenizacja historyczna na Błoniach Ossowskich – mówi Starosta Adam Lubiak.

W piątek 11 sierpnia, o godzinie 18.00 inauguracja obchodów rocznicowych rozpocznie się uroczystą mszą świętą w intencji Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Zaraz po liturgii, o godzinie 19:00 rozpocznie się Uroczysty Koncert w wykonaniu Solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W sobotę, 12 sierpnia w godzinach 12:00 - 18:00, na terenie Ossowa w pobliżu ul. Matarewicza, odbędzie się Piknik Historyczno - Edukacyjny pt.: „Zostań Hallerczykiem”, Ossów.

W niedzielę 13 sierpnia 2023 r. w godzinach 9:00 - 16:00, po raz trzeci przy ul. Matarewicza, odbędzie się Piknik Wojskowy w Ossowie, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Podczas imprezy na mieszkańców będą czekały warsztaty edukacyjno-historyczne, koncert patriotyczny oraz pokaz sprzętu militarnego.

Pierwsza cześć Pikniku odbędzie się na parkingu przy Muzeum Bitwy Warszawskiej, gdzie dostępne będą stoiska promocyjne oraz multimedialna wystawa Iskry Niepodległej. Natomiast na placu przy ul. Matarewicza 121 odbędą się m.in. czołgi Abrams, Leopard, K2 GF, armatohaubica KRAB oraz koncert Zespołu Fabryka o godz. 14.

W poniedziałek wieczorem 14 sierpnia o godzinie 19:00 na Polanie Dębów Pamięci 96. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Ossowie zaplanowane jest odsłonięcie popiersia śp. Janusza Krupskiego Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

O godzinie 21:00 przy ul. Matarewicza 229 w Ossowie, wygłoszony zostanie Uroczysty Apel Poległych i zostaną złożone wieńce przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.



Kulminacyjnym dniem obchodów rocznicowych będzie wtorek 15 sierpnia, który rozpoczniemy o godzinie 8:00, modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Około godz. 8:45 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki przy Szkole Podstawowej w Ossowie. Na godzinę 9:30 przewidziana jest uroczysta msza św. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej JE Ks. Romualda Kamińskiego.

O godzinie 11:15 odbędzie się Apel Pamięci i będą złożone wieńce na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.

W dalszej części tj. o godz. 12:00 na Polach Ossowskich zorganizowany zostanie Piknik rodzinny , a o godzinie 14:00 rozpocznie się inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Polach Ossowskich. To rozległe widowisko jest co roku prezentowane w dniu 15 sierpnia z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wołominie już od 18 lat. Spektakularna rekonstrukcja walk angażuje blisko 200 uczestników/rekonstruktorów, a przyciąga tysiące widzów, które przybywają całymi rodzinami, by uzmysłowić sobie wydarzenia sprzed 103 lat. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniami 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Prezes Instytutu Pamięci narodowej dr Karol Nawrocki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Patronatu medialnego udzielili: TVP3 Warszawa, Warszawa Nasze Miasto, Radio Dla Ciebie, Dzieje.pl, Radio Warszawa, Salve Net, Tygodnik Idziemy, WWL24, Radio FAMA Wołomin, Nasz POWIAT WOŁOMIŃSKI, Wiadomości PW, Życie Powiatu na Mazowszu, Moja Gazeta Regionalna, Wieści Podwarszawskie, Kurier-W.

Pełne kalendarium oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bitwawarszawska.pl. Na wszystkie wydarzenia rocznicowe wstęp jest wolny.