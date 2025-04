Jest najnowszy komunikat sanepidu w sprawie wody w Otwocku RDC 07.04.2025 18:55 Woda z miejskiej sieci wodociągowej w Otwocku może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych – przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku. Mieszkańcy miasta, jak i pobliskiego Karczewa od ubiegłego tygodnia nie mogli korzystać z wody.

Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie (autor: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa/FB)

Jest najnowszy komunikat w sprawie jakości wody z miejskiej sieci wodociągowej w Otwocku. Jak przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Choć przekroczone w niej parametry mogą powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, to nie stwarzają zagrożenia dla konsumentów.

W zbadanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, enterokoków (paciorkowców kałowych), a także bakterii grupy coli.

Beczkowozy nadal zostaną na ulicach Otwocka i Karczewa. Dostępna też będzie woda butelkowana. Prezydent Otwocka zaapelował o ograniczenie korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego, by zmniejszyć pobór wody.

Awaria wodociągowa

Do awarii sieci wodociągowej doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

W piątek wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

Na ulicach Otwocka jest 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest też woda butelkowana.

Władze Otwocka poinformowały w piątek, że na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tys. l wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Dziś od godz. 15:00 szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

