Trwają rozmowy nad linia autobusową pomiędzy Otwockiem a Górą Kalwarią Adam Abramiuk 07.02.2024 11:16 Samorządy chcą przywrócić linię autobusową pomiędzy Górą Kalwarią, Karczewem i Otwockiem. Miałaby zostać wydłużona linia, która od czerwca będzie obsługiwała miejscowość Kosumce. „Część miejscowości nadwiślańskich po prostu zwyczajnie potrzebuje tam dojeżdżać” – tłumaczy Karolina Zowczak, wiceprezes Związku Komunikacyjnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe".

Trwają rozmowy nad linia autobusową pomiędzy Otwockiem a Górą Kalwarią (autor: WTP)

Samorządy prowadzą rozmowy w celu ich uruchomienia połączenia autobusowego pomiędzy Otwockiem a Górą Kalwarią. Miałaby zostać wydłużona linia, która od czerwca będzie obsługiwała miejscowość Kosumce, po drugiej stronie Wisły od Góry Kalwarii.

– Część miejscowości nadwiślańskich po prostu zwyczajnie potrzebuje tam dojeżdżać do swoich rodzin, mają blisko do sklepów czy zakładów. Jeśli o nas chodzi, to również zastanawiamy się, czy nie przydałoby nam się, ze względu na inny rodzaj szkół średnich, których po prostu u nas nie ma. W powiecie otwockim szkoły budowlanej, natomiast w Górze Kalwarii jest – tłumaczy Karolina Zowczak, wiceprezes Związku Komunikacyjnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe".

Rozmowy są na wczesnym etapie, ale jak przekonuje Zowczak, Góra Kalwaria jest bardzo chętna, żeby wcielić kursy w życie – a co do ich częstotliwości będzie decydować o tym samorząd Góry Kalwarii przede wszystkim no i samorząd Karczewa. To przede wszystkim te miejscowości. My natomiast jesteśmy po to, żeby to formalnie wspierać, a im więcej połączeń w różnych kierunkach z terenu naszego powiatu, tym nasza lepsza dostępność.

Obecnie trwają rozmowy dotyczące ewentualnych kursów do Góry Kalwarii. Może ich być od kilku do kilkunastu w ciągu dnia.

Czytaj też: Mniej za śmieci w Otwocku. Pierwsza taka obniżka od trzech lat