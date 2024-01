Szedł pieszo bez butów i kurtki z Warszawy do Łomży. Policja pomogła 28-latkowi RDC 26.01.2024 21:18 Zziębnięty, bez butów, bez kurtki, pieszo, dwa dni wracał do domu. Tajemnicza historia 28-latka. Zdesperowany zapukał do drzwi jednego z gospodarstw w miejscowości Rogowo - Folwark, gdzie poprosił o wezwanie policji.

Szedł pieszo bez butów i kurtki z Warszawy do Łomży. Policja pomogła 28-latkowi (autor: Mazowiecka Policja)

28-letni mieszkaniec Łomży przez dwa dni szedł do domu pieszo, bez butów i kurtki. Zziębnięty i zdesperowany zapukał do drzwi jednego z gospodarstw w pow. ostrowskim, które mijał po drodze, i poprosił o wezwanie policji.

- Mężczyzna nie miał pieniędzy na transport, nie posiadał telefonu komórkowego. Nie pamiętał też żadnego numeru do bliskich – powiedziała policjantka.

28-latek szedł bez butów i kurtki. Policjantom powiedział, że po drodze uległy one zniszczeniu. Zdesperowany i zziębnięty, zatrzymał się przed jednym z gospodarstw w Rogowie-Folwarku w pow. ostrowskim. Do przejścia pozostało mu ponad 30 km. Gdyby chciał iść dalej, zajęłoby mu to kolejne siedem godzin. Wędrowiec poprosił jednego z domowników o wezwanie policji.

Kiedy na miejscu pojawili się dzielnicowi, mężczyzna podał im swój adres w Łomży. Mundurowi skontaktowali się ze spółdzielnią mieszkaniową, za pośrednictwem której otrzymali numer telefonu do matki 28-latka.

