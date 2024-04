Jechał wózkiem inwalidzkim po ekspresówce. „Chciał zobaczyć, jak wygląda trasa” Iwona Rodziewicz-Ornoch 03.04.2024 12:18 Chciał się przejechać i zobaczyć, jak wygląda droga ekspresowa - tak tłumaczył się mężczyzna na wózku inwalidzkim, który został zatrzymany pod Ostrowią Mazowiecką. 31-latek poruszał się S61 w kierunku Łomży. Został ukarany mandatem.

Jechał wózkiem inwalidzkim po trasie szybkiego ruchu. Mężczyzna ukarany mandatem (autor: KPP Ostrów Mazowiecka)

Ostrowscy policjanci interweniowali na drodze S61 w kierunku Łomży. Drogą szybkiego ruchu poruszał się mężczyzna na wózku inwalidzkim.

– Był trzeźwy – mówi rzecznika ostrowskiej policji Marzena Laczkowska. – Mężczyzna tłumaczył, że chciał zobaczyć, jak wygląda ta trasa. Widocznie uważał, że nic złego nie robi, że nie stwarza ani zagrożenia dla siebie, ani dla kierowców, a jednak było to poważne zagrożenie. No bo tutaj na tej trasie niestety kierowcy nie jadą z prędkością 50 km/h i przy sytuacji, gdyby kierowca auta wjechał w niego no to już nieszczęście byłoby gotowe – dodaje.

31-latek na wózku inwalidzkim został ukarany mandatem.

