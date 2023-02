Sensei rządzi w powiecie. Starosta ostrołęcki z czarnym pasem w karate Alicja Śmiecińska 27.02.2023 15:58 Precyzyjny cios i szybki unik. Technika karate przydaje się staroście powiatu ostrołęckiego. Stanisław Kubeł właśnie zdał egzamin na drugi dan w karate kyokushin.

Teraz to sensei.

Starosta z czarnym pasem (autor: Powiat ostrołęcki)

Stanisław Kubeł jest najdłużej urzędującym starostą na Mazowszu. Na tym stanowisku jest już ćwierć wieku. Do tego osiągnięcia dołożył właśnie drugi dan w karate kyokushin.

Zapytaliśmy co karate daje mu w życiu i w pracy?

- Osoby ćwiczące karate nie mają w sobie agresji. To jest też sposób na pozbycie się stresu i adrenaliny. Poprawia sprawność fizyczną, którą można zachować. Daje większą pewność siebie. Warto ćwiczyć nawet w późniejszym wieku. A my mamy tutaj dobrego mistrza w Ostrołęce. Wiesław Orzeł ma piąty dan. Ćwiczy nas, to jest bardzo dobry nauczyciel - zachęca starosta.

Do uprawiania karate starosta ostrołęcki zachęca też dzieci.

- Karate uczy dzieci dyscypliny i cielesnej i duchowej. Jesteśmy w stanie wykonywać określone ćwiczenia nie zważając na ból czy zmęczenie. No i też ćwiczenia fizyczne, które powodują to, że człowiek lepiej rozumie otaczający go świat i potrafi się w tym świecie odnaleźć - przekonuje.

Starosta Stanisław Kubeł karate ćwiczy od szkoły średniej.

Czytaj też: W Ostrołęce zamiast stadionu, zakład opiekuńczo-leczniczy