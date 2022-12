Po ponad 22 latach wracają pociągi między Ostrołęką a Chorzelami Alicja Śmiecińska 28.12.2022 17:59 60-kilometrowy odcinek trasy miedzy Ostrołęką a Chorzelami jest modernizowany. Podpisano umowę na dofinansowanie I etapu inwestycji. PKP PLK właśnie dostało środki z urzędu marszałkowskiego, to ponad 192 mln zł.

Między Ostrołęką a Chorzelami powrócą pociągi (autor: PKP PLK)

- Dla powiatu przasnyskiego przywrócenie pociągów to szansa na rozwój gospodarczy - mówi starosta Krzysztof Bieńkowski.

- Mam nadzieję, że to ożywi gospodarczo nasz powiat, całą gminę Chorzele i Jednorożec. Połączenie komunikacyjne to jest też okno na świat, taki dostęp do cywilizacji, do wszystkich dóbr, o które zabiegamy - podkreśla starosta.

Wymienione zostaną tory, modernizowane są perony, budowane są nowoczesne urządzenia do sterowania ruchem kolejowym.

Na połączenie liczy również starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

- Daje to szereg możliwości. Po pierwsze Ostrołęka jest położona dokładnie pośrodku, pomiędzy Warszawą a Białymstokiem i Olsztynem. Musi mieć połączenie z tymi miastami, zarówno drogowe jak i kolejowe. Jest to nowy rodzaj infrastruktury, który umożliwia rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów przetwórczych w Ostrołęce, a także na tej trasie. Myślę, że ta linia przyczyni się do rozwoju gospodarczego i będzie takim bodźcem prorozwojowym - dodaje starosta ostrołęcki.

Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie pojadą tam z prędkością 120 km/h, towarowe 80 km/h.

Prace na odcinku Ostrołęka - Chorzele zaplanowano do połowy 2023 roku.

