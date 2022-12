Plaga oszustw na Mazowszu przy okazyjnych zakupach w internecie RDC 31.12.2022 17:27 Tylko jednego dnia do jednej komendy na Mazowszu zgłosiło się sześciu oszukanych klientów podczas zakupów w internecie.To głównie ofiary przedświątecznych zakupów, które do tej pory nie otrzymały zamówionego towaru i kontakt ze sprzedawcą się urwał. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

W czwartek na komendę w Ostrołęce zgłosiło się sześcioro poszkodowanych. "Najwięcej oszustw odnotowano na profilu aukcyjnym popularnego portalu społecznościowego" - poinformował rzecznik miejskiej policji kom. Tomasz Żerański.

W ten sposób 40-letni mieszkaniec Ostrołęki kupił markowy telefon za 450 złotych. Oszukany mężczyzna przyznał policjantom, że zdawał sobie sprawę, iż podobne aparaty telefoniczne kosztują czterokrotnie więcej. Skusiła go jednak atrakcyjna cena i postanowił zaryzykować. Po wpłacie pieniędzy na konto sprzedawcy, został przez niego zablokowany, a ogłoszenie zostało usunięte.

W podobny sposób oszukano 42-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Dwa tygodnie przed świętami kupił hulajnogę elektryczną za 900 zł. Do dziś nie otrzymał zamówionego towaru, ani też zwrotu gotówki. Inny 57-letni ostrołęczanin, zapłacił ponad 1300 zł za oferowaną w internecie piłę spalinową. Wówczas kontakt ze sprzedawca się urwał.

Do 41-letniego mieszkańca Ostrołęki nie dotarły kupione w internecie za 184 zł książki do nauki języka angielskiego, a 37-letnia kobieta straciła 580 zł na zakupie kabla elektrycznego.

Oszustwa mogą one dotyczyć niemal każdego towaru. "Dlatego robiąc zakupy w internecie, musimy być bardzo czujni i nie ufać bezgranicznie w to co mówią nam osoby sprzedające towar” – podkreślił policjant. Zauważył, że jedną z najbardziej bezpiecznych form płatności za towar będzie ta "za pobraniem".

Internetowi oszuści wykorzystują wszelkie możliwe metody. "Ktoś wkradł się na konto portalu społecznościowego 25-letniego mieszkańca naszego powiatu i wysłał z niego do znajomych prośbę o opłacenie rachunków. Jedna ze znajomych, chcąc pomóc, dała oszustowi kod do płatności, nawet nie sprawdzając, chociażby telefonicznie, czy faktycznie prośba ta pochodzi od jej kolegi" – powiedział rzecznik. Dodał, że w przypadku takich próśb konieczna jest ich telefoniczna weryfikacja.

