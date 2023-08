Nowy most przez Narew powstanie w pow. ostrołęckim. Prace jeszcze w tym roku Iwona Rodziewicz-Ornoch 02.08.2023 15:53 Będzie nowy most przez Narew w powiecie ostrołęckim. Prace w Teodorowie ruszą jeszcze w tym roku. Podpisanie umowy z wykonawcą to historyczna chwila dla powiatu.

Nowy most przez Nerwo powstanie w pow. ostrołęckim. Prace jeszcze w tym roku (autor: Starostwo powiatowe w Ostrołęce)

Nowy most przez Narew połączy Teodorowo w gminie Rzekuń z Łęgiem Przedmiejskim w gminie Lelis. Konstrukcja przeprawy będzie stalowo-żelbetowa o szerokości prawie 14 metrów. Most zostanie umieszczony na prawie 130 palach. Oprócz jezdni, zaplanowano także ciąg pieszo-rowerowy.

Budowa ruszy w tym roku. Prace wraz z drogami dojazdowymi mają się zakończyć w 2026.

Na most w Teodorowie powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To prawie 100 mln zł. We wtorek 1 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą.

Most w Teodorowe będzie trzecim mostem na Narwi w powiecie ostrołęckim.

