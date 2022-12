Kłusownicy na Narwi i nocna akcja służb Alicja Śmiecińska 02.12.2022 13:13 Państwowa Straż Rybacka wraz z SSR Narew namierzyły nielegalnych rybaków, którzy łowili w sieci w okolicach Ostrołęki.

317863829-515546830617139-3853505738283452764-n.jpg (autor: Społeczna Straż Rybacka Narew 38 Ostrołęka)

- Udało nam się ich złapać - mówi komendant ostrołęckiej straży rybackiej Rafał Wojtkowiak.

- Dla dobra sprawy nie chcemy ujawniać miejsca, jedynie co możemy powiedzieć, to łódź z której korzystali kłusownicy została zabezpieczona na policyjnym parkingu, a wszystkie ryby zostały zmierzone i wypuszczone do wody - dodał komendant.

Straż zrobiła też dokumentację zdjęciową. Za kłusownictwo zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności do 2 lat.

