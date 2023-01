W największej podstawówce w powiecie ostrołęckim nie ma 15 proc. uczniów Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.01.2023 14:08 Grypa wśród uczniów na Mazowszu. W największej szkole podstawowej w powiecie ostrołęckim nie ma obecnie około 15 proc. dzieci. – Największym problem mieliśmy jednak przed świętami – przyznaje dyrektor SP nr 10 Krzysztof Florczak.

Grypa wśród dzieci na Mazowszu (autor: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce)

Z powodu wzrostu zachorowań na grypę w Szkole Podstawowej nr 10 w powiecie ostrołęckim przed świętami nie było jednej trzeciej uczniów. Po Nowym Roku jest nieco lepiej. – W tej chwili jakoś się trzymamy. Lekcje odbywają się normalnie i nie wprowadzimy zdalnego nauczania – mówi Radiu dla Ciebie dyrektor placówki.

Krzysztof Florczak apeluje do rodziców, by dzieci z podejrzeniem grypy nie przychodziły do szkoły. – W innych wypadkach pielęgniarka dzwoni do rodziców i dziecko musi zostać zabrane. Przy takiej liczbie dzieci nie możemy sobie pozwolić, by jeden uczeń zarażał wszystkich – podkreśla.

Do prośby dyrektora dołącza się także dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki Bogumiła Jarka. – Również apelujemy do rodziców. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo pozostałych dzieci – mówi.

W minionym tygodniu na grypę zachorowało na Mazowszu 59 tys. osób, z czego do szpitali trafiło 187.

W grudniu zaś sanepid odnotował ponad 170 tys. zachorowań – to o prawie 111 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. 43 tys. przypadków to dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

