6 nowych linii autobusowych w powiecie przasnyskim Alicja Śmiecińska 13.01.2023 15:17 Dobra informacja dla niezmotoryzowanych mieszkańców gmin powiatu przasnyskiego.

Starosta podpisał umowę z wojewodą na uruchomienie 6 nowych linii autobusowych. Dzięki temu będzie ich dwa razy więcej niż obecnie.

Powiat przasnyski z nowymi liniami autobusowymi (autor: Powiat przasnyski)

Dzięki temu każda gmina powiatu będzie połączona z Przasnyszem - mówi starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski

- Będą kontynuowane przewozy z tych miejscowości, które były dotychczas wykluczone komunikacyjnie. Mam nadzieję, że to pozwoli na normalne funkcjonowanie szczególnie dla uczniów i dla osób starszych. Dla osób, które nie maja żadnego środka transportu - podkreśla starosta.

Niestety wciąż mieszkańcy Przasnysza nie mają bezpośredniego połączenia autobusowego z Ostrołęką czy z Ciechanowem. Żeby pokonać 26 km do tego ostatniego miasta pasażerowie muszą z różnymi przesiadkami przejechać ponad 150 kilometrów.

Ten postulat ma zostać wpisany do planu transportowego Mazowsza - dodaje starosta

- Sejmik przychylił się i zaproponował wpisanie tych kierunków do planu transportowego Mazowsza. A my jako samorząd powiatowy napisaliśmy pismo do urzędu marszałkowskiego, że popieramy takie stanowisko - zaznacza starosta.

Wciąż nie ma jednak daty, od kiedy takie połączenia mogłyby ruszyć.

