„Piszę całkiem przyzwoite piosenki”. Stanisław Soyka w RDC o swoim artystycznym dorobku Cyryl Skiba 31.03.2025 18:01 Wokalista, autor piosenek, pianista, ale i skrzypek — Stanisław Soyka opowiedział na antenie Polskiego Radia RDC o swojej artystycznej drodze. W rozmowie z Marcinem Nierubcem w audycji „Porozmawiajmy o piosenkach” wspominał, jak zmieniała się jego twórczość, jak nie walczył z przestojem weny. Mówił też o pomysłach na nowe płyty i kondycji polskiego jazzu.

Stanisław Soyka i Marcin Nierubiec (autor: RDC)

Stanisław Soyka należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, o tęsknocie i spełnieniu, o problemach współczesnego świata. W jego dorobku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady.

Artysta nigdy nie poddał się modom i trendom. Wypracował swój własny język muzyczny, przez co należy do grona artystów, których styl rozpoznaje się od pierwszych dźwięków.

Soyka na swoim koncie ma dziesiątki autorskich pieśni, skomponował muzykę do wielu wierszy poetów polskich i nie tylko. Artysta przyznał w rozmowie z Marcinem Nierubcem w audycji „Porozmawiajmy o piosenkach”, że pomysłów na nowe płyty nie brakuje. To, co go jednak blokuje to myśl, czy świat tego na pewno potrzebuje i czy będzie w stanie dokończyć napoczęty projekt.

— Agnieszka Osiecka napisała dwa i pół tysiąca tekstów. Bach napisał też kilka tysięcy rzeczy. Mozart podobnie. Jak myślę sobie o tej ich pracowitości, to myślę też o pewnej konsekwencji. To znaczy „doprowadź człowieku wszystko do końca”. Czasy, kiedy powstało kilka piosenek, które stały się popularne, o tyle minęły, że mnie już takie piosenki nie przyszły do głowy, ale przychodzą mi inne rzeczy do głowy. Więc poza zbiorem sonetów, poza tryptykiem rzymskim, czy pasją według Romana Brandstaettera, właściwie piszę całkiem przyzwoite piosenki — powiedział Soyka.

Stanisław Soyka aktywnie koncertuje. Latem zobaczymy go na scenie Męskiego Grania w Szczecinie.

Artysta występuje ostatnio między innymi z jedenastoosobową Grott Orkiestrą wykonując swoje kompozycje w kameralnych aranżacjach.

Czytaj też: Nowy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w RDC: nasza kolekcja jest unikatowa