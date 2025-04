Paulina Przybysz w RDC o swojej nowej płycie „Insides”: poczułam, że to jest ten moment Cyryl Skiba 02.04.2025 16:54 Paulina Przybysz po ponad dwudziestu latach obecności na scenie zdecydowała się nagrać płytę zawierającą standardy jazzowe, które od wczesnych lat życia inspirowały i kształtowały ją jako artystkę. O procesie nagrywania „Insides” opowiedziała na antenie Polskiego Radia RDC. — Poczułam, że to jest ten moment i że chciałabym eksplorować wolność z muzykami — powiedziała w audycji „Trzeba marzyć”.

Paulina Przybysz (autor: RDC)

Paulina Przybysz opublikowała nową płytę „Insides”. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka opowiedziała o procesie jej powstania w rozmowie z Nulą Stankiewicz i Januszem Stroblem w audycji „Trzeba marzyć”.

Płyta zawiera standardy jazzowe, które od wczesnych lat życia inspirowały i kształtowały Przybysz jako artystkę. Do współpracy nad „Insides” Paulina Przybysz zaprosiła czołówkę muzyków nowej generacji polskiego jazzu. Marek Pędziwiatr na fortepianie i syntezatorach, Tymon Kosma na wibrafonie, Wiktoria Jakubowska na perkusji, Olaf Węgier na saksofonie tenorowym i Krzysztof Baranowski na kontrabasie.

Przybysz powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC, że wspólnym mianownikiem dla całego materiału i zaproszonych muzyków, jest niewątpliwie fuzja pasji do hip-hopu i szacunku do klasyki mainstreamowego jazzu.

— To są w większości utwory, które ja po prostu cały czas wewnątrz siebie gdzieś nuciłam i czułam, że muszę zrealizować te nagrania. Trochę nie było czasu, ale ja poczułam, że to jest ten moment i że ja chciałabym poeksplorować tę wolność z muzykami, z którymi spotykaliśmy się w różnych projektach. Oczywiście to jest tylko kawałeczek tej listy, którą chciałabym nagrać, więc może pojawi się jakiś vol. 2 — dodała Przybysz.

Rozpalającą informacją muzyczną tej wiosny, jest powrót po trzynastu latach formacji Sistars.

Siostry Przybysz wystąpią na scenach Męskiego Grania w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

