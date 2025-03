Wstań i się rusz! Yantimer w RDC o powstaniu singla „Aerobik” Cyryl Skiba 12.03.2025 04:31 Yantimer, a właściwie Janek Taraszkiewicz, wypuścił nowy singiel „Aerobik”. Znany DJ i producent zaprosił do współpracy przy tym tanecznym numerze legendę dziennikarstwa Włodzimierza Szaranowicza. O tym, jak utwór powstawał Yantimer opowiedział w rozmowie z Piotrem Majewskim na antenie Polskiego Radia RDC.

Yantimer (autor: RDC)

„Aerobik” to nowy singiel Janka Taraszkiewicza, znanego jako Yantimer. DJ i producent opowiedział w Polskim Radiu RDC, w jaki sposób powstała muzyczna kompozycja.

Posłuchaj rozmowy | Południe RDC Yantimer | „Aerobik”

Taraszkiewicz odkrył w małym sklepie kilka płyt z lat 80 z napisem „Aerobik”. Jak wyznał w rozmowie z Piotrem Majewskim, zachęcony okładką, odkrył na krążkach głos Szaranowicza, napędzającego do ćwiczeń.

— Okazało się, że jest to słuchowisko nagrane w Polskim Radiu, które czytał pan Włodzimierz Szaranowicz. Jak zobaczyłem i usłyszałem, co tam w środku jest, no to pomyślałem sobie, „kurczę, ja muszę z tego zrobić piosenkę”. Zwróciłem się do pana Włodzimierza, pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za wspaniałomyślność i za to, że pan Włodzimierz się zgodził wziąć w tym udział. To jest sampel wzięty właśnie z tamtej płyty. Wszystkie zgody i wszystko to, co trzeba było zrobić, zostało wykonane — powiedział Taraszkiewicz.

Utwór miksował i masterował Maciej „Envee” Goliński. Yantimer w zanadrzu ma kolejna dwa numer w podobnym duchu. W tym roku ma się ukazać z tego EP-ka.

