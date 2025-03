Ostatnie pożegnanie z The New York Dolls. Komentarz M. Wiernika Marek Wiernik 04.03.2025 10:55 Zamknęła się ważna epoka w historii muzyki rockowej. Wraz ze śmiercią Davida Johansena do niebiańskiej orkiestry dołączył ostatni muzyk grupy New York Dolls. Ta kapela z kolei dołączyła do kolegów z Ramones, MC5, czy Johnny'ego Thundersa z The Heartbreakers.

O Davidzie mówiło się zawsze, że był protoplastą punk rocka, obok Lou Reeda i Johna Cale'a z Velvet Underground, Wayne'a Kramera z MC5, czy The Stooges z Iggy Popem. No, ale Nowojorskie Laleczki współtworzyły również popularny przez lata nurt glam/punk, do którego odnosił się nawet brytyjski król tego gatunku, śp. Marc Bolan z T.Rex. Johansen zmarł 28 lutego w wieku 75 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową.

Zmarły w cierpieniach 75-letni Johansen był Amerykaninem pochodzenia irlandzko-norweskiego, który nie tylko śpiewał, ale i komponował, pisał teksty. Punkowiec z krwi i kości, otwarty był jednocześnie na każdy rodzaj muzyki, a najlepiej czuł się w klimatach bluesowych.

Kiedy New York Dolls zawiesił po raz pierwszy działalność w 1976 r., David rozpoczął karierę solowa, przeobrażając się w Bustera Poindextera. Nagrywał, koncertował, zmieniał się, jak kameleon przy rhythm and bluesie, pop music i muzyce swingowej. Znakomicie czuł się w roli komika, wystąpił w wielu filmach i rozrywkowych programach TV.

Ostatni raz widziałem i słuchałem Johansena w dokumentalnym obrazie Martina Scorsese „Personality Crisis: one night only” z 2023 r. Z Laleczkami przypomnę go w RDC, we wtorek 4 marca, w audycji Rock Wiernika o godz. 22:00

