Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego vol. 5 Paweł Bobrowski 04.03.2025 19:07 Zapraszamy na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

RDC

Wyjątkowy hołd dla serii Jamesa Bonda na Oscarach 2025

Podczas ceremonii wręczenia Oscarów 2025, która odbyła się 2 marca, Lisa z Blackpink, Doja Cat i Raye oddały hołd producentom filmów o Jamesie Bondzie, Barbarze Broccoli i Michaelowi G. Wilsonowi, wykonując ikoniczne utwory z serii.

Lisa zaśpiewała “Live and Let Die” Paula McCartneya & Wings, Doja Cat wykonała “Diamonds Are Forever” Shirley Bassey, a Raye zaprezentowała “Skyfall” Adele. Występy te uświetniły wieczór i były szeroko komentowane w mediach.

Shygirl wydaje nową EP-kę “Club Shy Room 2”

Brytyjska artystka Shygirl, znana z eksperymentalnego podejścia do muzyki, wydała nową EPkę zatytułowaną “Club Shy Room 2”.

Wydawnictwo to kontynuuje jej eksplorację muzyki klubowej, łącząc różne gatunki i współpracując z takimi artystami jak BAMBII i Jorja Smith. EP-ka spotkała się z pozytywnymi recenzjami za innowacyjne podejście i świeże brzmienie.

Tim Hecker prezentuje album “Shards”

Kanadyjski kompozytor muzyki elektronicznej, Tim Hecker, wydał nowy album “Shards”. Jest to zbiór utworów powstałych podczas pracy nad ścieżkami dźwiękowymi do różnych projektów filmowych.

Album charakteryzuje się różnorodnością nastrojów i dźwięków, od mrocznych i niepokojących po melancholijne i transcendentne, ukazując wszechstronność artysty.

Angel Deradoorian zapowiada nowy album “Ready for Heaven”

Angel Deradoorian ogłosiła premierę swojego najnowszego albumu “Ready for Heaven”, który ukaże się 9 maja. Album ten, będący pierwszym solowym wydawnictwem artystki od 2020 roku, zawiera wcześniej wydany singiel “Digital Gravestone” oraz nowy utwór “Set Me Free”, do którego powstał teledysk.

Deradoorian współpracowała przy produkcji z Sonny DiPerri, a w nagraniach udział wzięli m.in. saksofonista Patrick Shiroishi i perkusista Dylan Fujioka.

Mclusky powraca z pierwszym albumem od 20 lat

Walijskie trio rockowe Mclusky ogłosiło wydanie pierwszego od dwóch dekad albumu zatytułowanego “The World Is Still Here and So Are We”, którego premiera planowana jest na 9 maja.

Zespół udostępnił również nowy singiel “Way of the Exploding Dickhead” wraz z teledyskiem. Album zawiera 13 utworów i jest kontynuacją ich poprzedniego wydawnictwa z 2004 roku.

Little Simz kuratorką festiwalu Meltdown 2025 w Londynie

Brytyjska raperka Little Simz została wybrana na kuratorkę tegorocznej edycji festiwalu Meltdown, który odbędzie się w londyńskim Southbank Centre w dniach 12–22 czerwca.

Dołącza tym samym do grona wcześniejszych kuratorów, takich jak David Bowie czy Patti Smith. Program festiwalu obejmuje koncerty, darmowe występy plenerowe oraz warsztaty, a pierwsze ogłoszenia dotyczące line-upu pojawią się wiosną.

Zapraszamy na audycje Pawła Bobrowskiego w Polskim Radiu RDC

Piątek | 18:00–20:00 | Lista przebojów RDC

Sobota | 22:00–01:00 | Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego

Poniedziałek – Czwartek | 05:00–07:00 | Świt RDC

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.