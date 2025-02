Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego vol. 4 Paweł Bobrowski 20.02.2025 22:41 A$AP Rocky niewinny, nowy singiel lidera Bauhaus z udziałem wokalisty NIN, premiera Youth Lagoon oraz Backstreet Boys na koncertach w zjawiskowej Sphere. Zapraszamy na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

A$AP Rocky został oczyszczony z zarzutów dotyczących postrzelenia Terella „A$AP Relli” Ephrona w 2021 roku. Ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że brakuje wystarczających dowodów na winę rapera. Podczas procesu podkreślano brak broni oraz łusek na miejscu zdarzenia, a świadkowie zeznawali, że użyto atrapy broni. Ephron wcześniej złożył pozew cywilny przeciwko Rocky’emu, oskarżając go o postrzelenie i zniesławienie.

Peter Murphy z zespołu Bauhaus opublikował nowy utwór zatytułowany „Swoon”, stworzony we współpracy z Trentem Reznorem z Nine Inch Nails. Piosenka, wyprodukowana przez Youth, zapowiada nadchodzący album Murphy’ego „Silver Shade”, którego premiera planowana jest na 9 maja 2025 roku. Murphy wyraził radość ze współpracy z Reznorem, który dodał swoje wokale do drugiej zwrotki utworu.

Trevor Powers, występujący jako Youth Lagoon, udostępnił teledysk do swojego nowego utworu „Gumshoe (Dracula From Arkansas)”. Klip, wyreżyserowany przez samego Powersa, łączy domowe nagrania z materiałami archiwalnymi. „Gumshoe” jest ostatnim singlem przed premierą albumu „Rarely Do I Dream”, który ukaże się jutro, czyli 21 lutego 2025 r.

Drake i PARTYNEXTDOOR opublikowali nowy utwór zatytułowany “Nokia”, który wyróżnia się energetycznym, imprezowym brzmieniem. Produkcją zajął się londyński producent Elkan, łącząc elementy basu z Atlanty i charakterystyczne syntezatory. Utwór jest częścią ich wspólnego albumu, który zadowoli zarówno fanów, jak i nowych słuchaczy.

Backstreet Boys ogłosili rezydencję koncertową Millennium 2.0 w Las Vegas, stając się pierwszym zespołem popowym, który wystąpi w futurystycznym kompleksie Sphere. Grupa zagra 12 koncertów w lipcu i sierpniu 2025 roku, podczas których wykona pełny album Millennium (1999), największe hity oraz nowy utwór Hey.

