Morrissey po ponad dekadzie wraca do Polski. „On lubi prowokować”

Dziennikarz muzyczny związany między innymi z Polskim Radiem, Bartek Koziczyński podkreślał na naszej antenie, że dziedzictwo Morrissey'a jest niepodważalne. Dał się poznać jako lider The Smiths. Od zawsze był postacią kontrowersyjną.

– On lubi prowokować. Nie wiem, czy robi to świadomie. Być może taka jest jego natura, ale rezultat jest taki, że często budzi rozmaite odczucia. Zaczynał karierę w grupie The Smiths. To jest podstawa, punkt wyjścia w ogóle, legendy Morisseya. Można chyba śmiało powiedzieć, że The Smiths ustalił trendy dla całej muzyki alternatywnej, gitarowej Wielkiej Brytanii, jaka była potem, a jeżeli Wielkiej Brytanii, to i innych części świata, również naszej – mówił.

Morrissey ma na koncie trzynaście solowych albumów studyjnych, szereg utworów na szczytach list przebojów oraz statuetkę Ivor Novello Award za wybitny wkład w brytyjską muzykę. Niedawno otrzymał również nagrodę Social Vanguard Award 2024 w uznaniu za „wybitną służbę i oddanie prawom zwierząt”.

Jako wokalista The Smiths zaledwie czterema albumami na zawsze zapisał się w historii muzyki. Począwszy od debiutanckiego singla „Hand In Glove” zespołu z Manchesteru, po niezwykle owocną karierę solową Morrissey zdefiniował muzykę indie i ugruntował brzmienie, które rezonuje do dziś. Bogaty katalog piosenek, który obejmuje takie hymny jak „This Charming Man”, „How Soon Is Now?”, „There Is A Light That Never Goes Out”, „Suedehead”, „Everyday Is Like Sunday”, „Irish Blood, English Heart”, „First of the Gang to Die” i wiele innych czyni go jednym z najbardziej cenionych wokalistów ostatnich dekad.