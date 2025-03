Neil Young zagra dla Ukrainy? Jest w świetnej formie — komentarz M. Wiernika Marek Wiernik 10.03.2025 22:39 Mistrz nad mistrzami, ojciec chrzestny grunge'u, Neil Young, w listopadzie zaliczy osiemdziesiąt wiosen. Facet przeżywa kolejną, drugą młodość. Nie tylko imponuje forma fizyczna, ale tworzy nową muzykę. Zapowiada koncert dla walczącej Ukrainy. Czy odwiedzi Polskę?

Neil Young sformował nowy zespół i po staremu walczy z republikanami. Wiesza psy na prezydencie Trumpie. W ramach solidarności z Ukrainą negocjuje zorganizowanie koncertu w strefie wojny — otwarty dla wszystkich, niebiletowany.

Zakładam, ze Young i grupa Chrome Hearts, zagrają w Ukrainie przed 18 czerwca, kiedy to w Szwecji rozpocznie europejską trasę „Love Earth Tour”, która potrwa do końca lipca.

Po 16 latach Neil wystąpi na festiwalu Glastonbury, a na Stary Kontynent wjedzie po sześciu latach przerwy. Tournée „Love Earth” przebiegać będzie pod hasłem „Keep on rockin' in the free world”, a wielki show Younga w Ukrainie odbędzie się bez względu na ustalenia pokojowe, czy też nie.

W Polsce artysta nigdy jeszcze nie wystąpił — może powinniśmy zatem zameldować się w czerwcu w Ukrainie? Jeśli nie dacie Państwo rady, to zapraszam do słuchania audycji Muzyczny PoWiernik, w poniedziałek o godzinie 22:00. W rozdziale — Rocka klasyka wg. Wiernika — brudne gitarowe dźwięki przekaże nam m.in. Neil Young.

