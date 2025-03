Głośno, mocno, brudno. Wspólna trasa koncertowa Izzy and the Black Trees oraz Javva Cyryl Skiba 05.03.2025 19:52 Wielkim krokami zbliża się wspólna trasa koncertowa dwóch, znakomitych polskich zespołów alternatywnych. Izzy and the Black Trees oraz Javva zagrają wspólnie sześć wieczorów. Będzie głośno, brudno i mocno.

Wspólna trasa koncertowa zespołów Izzy and the Black Trees oraz Javva (autor: Izzy and the Black Trees/FB)

Grają głośno, brudno i mocno. Javva z Warszawy oraz Izzy And The Black Trees z Poznania.

Zapowiada się sześć wieczorów z bardzo dużą energią:

18.03 – klub NRD, Toruń

19.03 – klub Dragon, Poznań

20.03 – klub Alchemia, Kraków

21.03 – Music Hub, Katowice

22.03 – DDK Węglin, Lublin

23.03 – Komuna, Warszawa

Bilety na wszystkie koncerty nadal są dostępne w sprzedaży.

Izzy and the Black Trees to połączenie brudnych punkowych gitar, napędzającej sekcji rytmicznej i charyzmatycznego głosu wokalistki. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa elektryzująca energia na miarę the Pixies, PJ Harvey, Sonic Youth czy Patti Smith.

Zespół obecnie pracuje nad materiałem do trzeciej płyty studyjnej. Skład: Izabela Izzy Rekowska - wokal, teksty, Mariusz Dojs - gitara, wokal, Mateusz Pawlukiewicz - perkusja, Łukasz Mazdah Mazurowski - gitara basowa

Javva to pięciu przyjaciół i doświadczonych muzyków z niemałym dorobkiem artystycznym i scenicznym. Piotr Bukowski (gitara), Łukasz Jędrzejczak (wokal, elektronika), Bartek Kapsa (perkusja), Macio Moretti (perkusja, gitara basowa) i Mikita Arlou (bas, wokal) to muzycy, którzy od lat istnieją i prężnie działają na polskiej scenie muzycznej, współtworząc na przestrzeni ostatnich 30 lat takie formacje jak m.in. Mitch & Mitch, Starzy Singers, Something Like Elvis, Contemporary Noise Quintet, ||ALA|MEDA||, T’ien Lai, Xenony, Hokei, czy Opla.

