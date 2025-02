57 lat na Myśliwieckiej. Felieton Bogdana Fabiańskiego „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 7 RDC 28.02.2025 21:52 W Polskim Radiu RDC zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Uświadomiłem sobie, że w tym tygodniu minęło 57 lat jak przekroczyłem progi budynku przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7. Zapukałem do pokoju, gdzie mieściła się Redakcja Nauk Ścisłych i Techniki Programu IV Polskiego Radia. Przywitał mnie wtedy młody dziennikarz Andrzej Kurek (znany z magazynu „Sonda”). Dzisiaj od lat w tym pomieszczeniu mieści się Redakcja Muzyczna Polskiego Radia RDC.

Byłem wtedy jeszcze studentem, ale grałem już pierwsze dyskoteki w klubie Alfa w Warszawie. Od tamtego momentu mogłem spotykać na radiowym korytarzu gwiazdy polskiej piosenki, a dla mnie, to było duże przeżycie.

Dzisiaj, kiedy przeprowadziłem już tysiące wywiadów, nadal fascynuje mnie to, że słucham ich wypowiedzi i zwierzeń artystycznych, zarówno tych doświadczonych, jak i debiutantów.

W najbliższą niedzielę w audycji „Bez limitu” (g. 22:00) moimi gośćmi będą Patrycja Markowska oraz zespół WRONG!, a za tydzień Nocny Kochanek, IGO oraz Cyrko.

Na Orange Warsaw Festival ’25 wystąpi Chappell Roan. Ta popowa artystka występująca od 2014 roku odniosła sukces dzięki singlowemu nagraniu „Pink Pony Club” w 2020 roku. To piosenka synth-popowa, dance popowa, power popowa i disco.

Chappell gra także na pianinie, ale już w wieku 16 lat wydała piosenkę „Die Young”, który doprowadził do kontraktu płytowego i wydania EP-ki „School Nights” (2017). Kolejne single wydane w 2023 roku i pochodzące z debiutanckiej płyty „The Rise and Fall of a Midwest Princess” odniosły sukces.

Potwierdzeniem jej popularności jest też ostatni hit „Good Luck, Babe!” z 2024 roku. Chappell Roan obok Charli XCX dołączy do festiwalowej plejady gwiazd.

Zespół Turbo świętuje 45 lecie od debiutu. Z tej okazji 14 marca odbędzie się premiera płyty zatytułowanej „Blizny”. To 12 album klasyków polskiego hard’n’heavy po 11 latach od ostatniego krążka. Od 2007 roku wokalistą w zespole jest Tomasz Struszczyk. Na płycie nie zabraknie gości, między innymi usłyszymy Wojtka i Piotra Cugowskich. Singel promujący album zatytułowany jest „Zwyczajnie nie”.

