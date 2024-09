Miał obciąć głowę swojej siostrze, najprawdopodobniej nie pójdzie do więzienia

Znamy ostateczne wyniki obserwacji sądowo-psychiatrycznej Pawła O., który miał obciąć głowę swojej siostrze. Wszystko wskazuje na to, że 27-letni mężczyzna nie trafi do więzienia - mówi nam Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński. Do tragedii doszło w miejscowości Szumsk koło Mławy w listopadzie ubiegłego roku.