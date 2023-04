Nietrzeźwy ojciec przewoził dwoje dzieci. Stracił prawo jazdy, grozi mu więzienie RDC 19.04.2023 10:38 Pijany 38-latek w Szydłowie przewoził dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji. Stracił prawo jazdy i grozi mu do dwóch lat więzienia.

Pijany ojciec w Mławie (autor: Polska Policja)

W Szydłowie patrol policji zatrzymał nietrzeźwego 38-latka, który kierując renault, przewoził dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Grozi mu do dwóch lat więzienia. W miejscu, gdzie doszło do zatrzymania, mieszkańcy zgłaszali wcześniej przekraczanie prędkości przez kierowców.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Anna Pawłowska, kierując renault, mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 22 km/h.

– Podczas kontroli okazało się, że 38-latek miał w organizmie jeden promil alkoholu. W samochodzie przewoził dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat – przekazała Pawłowska. Jak dodała, w trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał, że „pił alkohol do północy, a rano wypił jeszcze 100 ml wódki i pojechał w odwiedziny do swoich córek, które wiózł do dziadków”.

Samochód, którym kierował 38-latek, mieszkaniec powiatu mławskiego, został odholowany na policyjny parking, natomiast dzieci, które wraz z ojcem podróżowały autem, przekazano pod opiekę matki.

– Zatrzymanemu mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Interweniujący patrol zatrzymał kierującemu prawo jazdy. O sytuacji powiadomiony zostanie także sąd rodzinny – zaznaczyła Pawłowska.

