Mława tnie koszty. Niektóre odpady są rzadziej odbierane Alicja Śmiecińska 14.11.2023 10:07 Zmniejszyła się częstotliwość odbiorów niektórych odpadów komunalnych w Mławie. Częstotliwość odbiorów od listopada do marca została obniżona w celu obniżenia kosztów usługi.

Mława tnie koszty. Niektóre odpady są rzadziej odbierane (zdjęcie ilustracyjne) (autor: pixabay)

Mława zmniejszyła częstotliwość odbioru niektórych odpadów komunalnych o połowę. Bioodpady, szkło i papier z budynków jednorodzinnych odbierane są raz w miesiącu, a z budynków wielorodzinnych co dwa tygodnie.

– Doszliśmy do wniosku, że ten okres jesienno-zimowy to jest czas, kiedy możemy ograniczyć do jednego odbioru w miesiącu frakcji papieru, szkła i bioodpadów z domków jednorodzinnych. Natomiast z budynków wielolokalowych odbierane są te odpady raz na dwa tygodnie – informuje rzeczniczka mławskiego ratusza Magdalena Grzywacz.

Miasto przypomina, że nagromadzone posegregowane odpady mieszkańcy Mławy mogą wywozić do Punku Selektywnej Zbiórki przy ul. Płockiej.

Nowy harmonogram obowiązywał będzie do końca marca, jest dostępny na stronie internetowej miasta.

Od 1 kwietnia do 31 października 2024 roku odpady będą odbierane częściej – z budynków jednorodzinnych raz na 2 tygodnie, z budynków wielolokalowych raz na tydzień.

