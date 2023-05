Dwa lata więzienia w zawieszeniu dla asesora, który zajął ciągnik rolnikowi spod Mławy „za długi jego sąsiada” RDC 05.05.2023 21:22 Sąd w Łodzi skazał w piątek na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat b. asesora Michała K. podejrzanego m.in. o przekroczenie uprawnień przy kilku komorniczych zajęciach, w tym traktora rolnika spod Mławy. Wyroki usłyszało też siedem innych osób objętych aktem oskarżenia.

2 lata więzienia w zawieszeniu dla asesora, który zajął ciągnik rolnikowi "za długi jego sąsiada" (autor: PAP/Marian Zubrzycki)

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia zakończył się proces w sprawie byłego asesora Michała K., podejrzanego m.in. o przekroczenie uprawnień przy kilku komorniczych zajęciach. Najbardziej znane z nich miało miejsce w listopadzie 2014 roku; Michał K. odebrał i sprzedał ciągnik należący do rolnika spod Mławy Radosława Zaremby, mimo że właściciel pojazdu nie był niczyim dłużnikiem - był nim natomiast jego sąsiad.

Grzywna i zakaz wykonywania zawodu

Główny oskarżony został skazany na dwa lata więzienia i sąd warunkowo zawiesił karę na pięć lat. Dodatkowo Michał K. ma zapłacić 60 tys. zł grzywny oraz został objęty zakazem wykonywania zawodu przez 10 lat.

W sprawie oskarżonych było też siedem innych osób. Dwoje z nich to rodzice Michała K., którzy w porozumieniu z nim udaremnili wykonanie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym; wymierzono im karę po 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Pozostałych pięcioro oskarżonych to osoby, którym postawiono zarzuty paserstwa i pomocnictwa w działaniach podejmowanych przez Michała K. Jedyna w tym gronie kobieta została uniewinniona, natomiast dla czterech mężczyzn sąd orzekł kary od 8 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu oraz kary grzywny i zakazu wykonywania działalności gospodarczej związanej z windykacją czy sprzedażą komisową. Wyroki są nieprawomocne.

Proces dotyczył działań kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia należącej do Jarosława K. oraz Michała K. jako asesora w tej kancelarii. Śledztwo w tej sprawie wszczęła w 2014 r. Prokuratura Rejonowa w Mławie (potem przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Płocku) po zawiadomieniu złożonym przez senator Lidię Staroń, która w piątek również była obecna na ogłoszeniu wyroku.

Materiał dowodowy dotyczący komornika Jarosława K. wyłączono do odrębnego postępowania, natomiast w przypadku asesora Michała K. główne zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z podejmowanymi przez niego czynnościami egzekucyjnymi, w tym poprzez zajmowanie pojazdów, stanowiących własność osób trzecich, czyli nienależących do dłużników oraz zlecanie ich sprzedaży w ramach umowy komisowej za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej.

Samo odczytanie wyroku trwało około godziny; zarzuty postawione oskarżonym dotyczyły nie tylko zajęcia z naruszeniem prawa traktora rolnika spod Mławy, ale także szeregu innych ruchomości, które miały być zajmowane i sprzedawane, mimo że nie należały do dłużników.

"Tak był nauczony"

Przez kolejną godzinę sędzia Ewa Jaworska-Glosek uzasadniała swój wyrok, wielokrotnie podkreślając, że z jednej strony postępowanie asesora było w wielu aspektach niezgodne z prawem, ale z drugiej pewnym usprawiedliwieniem jego działań mogło być to, że - jak sam tłumaczył się przed sądem oskarżony "tak był nauczony".

Po ogłoszeniu wyroku Radosław Zaremba powiedział, że czuje się "ośmieszony przez polski wymiar sprawiedliwości".

- Ten wyrok to nagroda dla urzędnika państwowego, który okrada uczciwego człowieka i dostaje za to nagrodę od państwa. Dziewięć lat walczę o sprawiedliwość i bardzo zdenerwowałem się, gdy pani sędzia powiedziała, że od 2015 r. obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne przepisy, ale w stosunku do tego oskarżonego kara zasądzona według nich byłaby za surowa - podkreślił.

W ubiegłym roku Zaremba wygrał proces cywilny, wytoczony kancelarii komorniczej, od której oprócz odszkodowania za poniesione straty związane z utratą ciągnika, zasądzono mu także zadośćuczynienie za poniesione straty moralne.

- To był przełom, bo komornik chyba po raz pierwszy w naszym kraju musiał zapłacić takie odszkodowanie. Minęło tyle lat, a ja bardzo dobrze pamiętam, co działo się, gdy Michał K. pojawił się na mojej posesji. Najbardziej bolało mnie, że mówiono +chwalił się, że długów nie ma, a komornik zajął mu ciągnik+. On zepsuł mi opinię i dopiero gdy sprawa została nagłośniona, to się zmieniło - dodał rolnik.

Będzie odwołanie

Z kolei mec. Lech Obara reprezentujący poszkodowanych w sprawie poinformował, że złoży odwołanie od wyroku.

- To nie jest wyrok, którego się spodziewaliśmy; on nie jest sprawiedliwy. Tak na pewno ocenią go moi klienci, a zwłaszcza klientka, która - gdy zabierano jej samochód, w wyniku stresów i przemocy fizycznej, straciła ciążę. Oczekiwaliśmy wyroku, który będzie naprawiał krzywdę, odstraszał, spełniał funkcję wychowawczą - a ten takiej nie spełnia. Niewielkie grzywny, symboliczne wyroki pozbawienia wolności i do tego w zawieszeniu. Zakazy wykonywania zawodu - nierealne - podkreślił.

Zdaniem prawnika Michał K. i współoskarżeni zostali potraktowani jak grupa złodziejaszków, którzy kradli samochody, a byli przecież funkcjonariuszami działającymi w imieniu państwa. Mec. Obara zauważył, że skoro sąd potwierdził, iż w zawartych w akcie oskarżenia przypadkach złamano wszystkie istniejące przepisy, to niezrozumiała jest tak niska, nieadekwatna kara.

Senator Lidia Staroń podkreślała, że oskarżeni działali z premedytacją i w porozumieniu, a także, że w pełni świadomie zabierali majątek osób, które nie były dłużnikami i sprzedawali go.

- To nie jest tylko Zaremba, poszkodowanych osób było dużo więcej. I one do dzisiaj zmagają się z konsekwencjami tego, co je spotkało. To były dramaty rodzin. Jestem zdziwiona uzasadnieniem sądu, bo on jakby tłumaczy asesora. A ja wiem, jak to było - tak jakby bandyta wchodził na czyjś teren i zabierał jego majątek - powiedziała.

Przypomniała też, że "sprawa komornika i rolnika spod Mławy" doprowadziła do wprowadzenia zmiany w polskim prawie dotyczącym egzekucji komorniczych. Wprowadzono m.in. obowiązek nagrywania przebiegu egzekucji komorniczych, zakaz sprzedaży przedmiotu przed wyczerpaniem sądowego trybu odwoławczego. Zajmowany przedmiot jest pozostawiany u właściciela-dłużnika; odpadają zatem dodatkowe koszty np. za parkowanie pojazdów, które urastały do niebotycznych kwot.

Michał K. nie chciał komentować wyroku. Sąd na poczet orzeczonego środka zapobiegawczego zaliczył mu okres od 9 marca 2015 roku, gdy zakazano mu wykonywania zawodu; do zawodu komornika będzie mógł zatem wrócić już za dwa lata.

