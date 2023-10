Drożej za wodę i ścieki w Mławie. Podwyżki zostaną rozłożone na trzy lata Alicja Śmiecińska 04.10.2023 20:43 Woda będzie droższa o 11%, a ścieki o 23% — mieszkańcy Mławy będą musieli płacić więcej. Podwyżka pozwoli pokryć wzrost kosztów eksploatacji. — Przede wszystkim to jest wzrost kosztów, który zakład musi ponosić, na to, żeby mieszkańcy mieli wodę w kranach i żeby można było odebrać ścieki — mówi prezes Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków.

Drożej za wodę i ścieki w Mławie (autor: wod-kan-mlawa.com.pl)

Mieszkańcy Mławy będą musieli więcej płacić za wodę i ścieki. Podwyżki zostaną rozłożone na trzy lata. Woda będzie droższa o 11%, a ścieki o 23%.

Prezes Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Mławie Marek Dusiński oznajmia, że pozwoli to pokryć wzrost kosztów eksploatacji.

— Podwyżka przede wszystkim to jest wzrost kosztów, który zakład musi ponosić, na to, żeby mieszkańcy mieli wodę w kranach i żeby można było odebrać ścieki. Przede wszystkim podwyżka prądu. Druga rzecz, to jest inflacja. Ona spowodowała, że nasze materiały, które zużywamy do codziennej pracy, wzrosły nie o 17 procent, tylko o kilkadziesiąt — mówi Dusińki.

Po podwyżce za jeden metr sześcienny wody i ścieków, mławianie zapłacą od października 11,25 zł brutto. Wcześniej płacili niecałe 9,5 zł.

