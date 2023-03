Czas na rozliczenie z oszczędności ze zużycia energii elektrycznej. Raporty do jutra Natalia Rozbicka 30.03.2023 06:24 Do jutra jednostki sektora publicznego, w tym m.in. samorządy, uczelnie publiczne i Narodowy Fundusz Zdrowia muszą złożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania z cięć zużycia energii elektrycznej. Jak jednak podaje Agnieszka Głośniewska z URE, większość dokumentów jeszcze nie spłynęła.

Samorządy muszą rozliczyć się z energii (autor: Andrzej Błaszczak, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

Samorządy i inne jednostki sektora publicznego mają czas do 31 marca na złożenie sprawozdania w sprawie zaoszczędzenia energii elektrycznej.

– Jak na razie do urzędu spłynęło około tysiąca takich sprawozdań, a tych jednostek jest znacznie więcej. To jednak pierwszy raz, kiedy jednostki finansów publicznych mają taki obowiązek. Sprawozdanie za oszczędności dotyczą grudnia zeszłego roku – mówi Agnieszka Głośniewska z URE.

Chodzi o obowiązek zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Za brak oszczędności grożą kary finansowe.

– Jeżeli dokumenty do nas nie trafią albo jednostki nie wywiążą się z oszczędności, zgodnie z przyjętą ustawą grozi im do do dwudziestu tysięcy kary za niewypełnienie obowiązku ustawowego – dodaje Głośniewska.

Zgodnie z przepisami zacisnąć pasa musiały m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki metropolitalne i uczelnie publiczne.

