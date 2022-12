ZUS wydaje bony turystyczne. Jakie zasady? Małgorzata Pawlak 28.12.2022 13:51 Pobyt w hotelu, imprezy turystyczne na terenie Polski oraz jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami przewidzianymi w ramach danej oferty - między innymi za te usługi zapłacimy bonem turystycznym.

ZUS przyznaje bony turystyczne (autor: UM Warszawa)

- Bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek Rodzina 500+ - tłumaczy Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. - Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 1000 zł. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiednie zaświadczenie na platformie elektronicznej ZUS - wyjaśnia.

Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wykorzystania przyznanego limitu. Należy go wykorzystać do końca marca 2023 roku.

