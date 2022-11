Zstrzyk gotówki dla mazowieckich samorządów. Na drogi, szkoły i baseny ponad 42 mln zł Adrian Pieczka 14.11.2022 20:59 Baseny, przedszkola, szkoły i drogi - ponad 42 mln zł dofinansowań dla mazowieckich samorządów. Mazowiecki Urząd Wojewódzki rozdysponował dziś środki na realizację zadań własnych w ramach rezerwy celowej i ogólnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zstrzyk gotówki dla mazowieckich samorządów. Na drogi, szkoły i baseny ponad 42 mln zł (autor: RDC)

- Prawie 10 milionów złotych bardzo się przyda przy przebudowach dróg powiatowych - mówi wicestarosta węgrowski Marek Renik. - Jedna z tych dróg to jest droga łącząca powiat węgrowski z powiatem sokołowskim w stanie tragicznym. Druga to jest odcinek w samej miejscowości Wierzbno, to też na terenie powiatu węgrowskiego. To jest krótszy odcinek, ale za to prowadzi przez miejscowość. Z chodnikami, z odwodnieniami. To bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje - tłumaczy.



- Ponad 2 miliony złotych pomoże w ukończeniu drogi w Gminie Błonie - mówi Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni. - W miejscowości Bieniewice, ulica Strażacka, zmodernizowana kompleksowo - wyjaśnia.



W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019 - 2021 objęto dofinansowaniem 1 200 kilometrów dróg.

