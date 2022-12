Nowe rozkłady pociągów. Zmiany od niedzieli u wszystkich przewoźników RDC 10.12.2022 16:34 Od niedzieli 11 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Z uwagi na ograniczenia związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia zmniejszy się m.in. częstotliwość kursowania pociągów po linii średnicowej. Część pociągów z kierunku wschodniego skończy i rozpocznie bieg na stacji Warszawa Wschodnia, natomiast pociągi z kierunku zachodniego na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska.

Zmiany rozkładu pociągów 2023 (autor: PKP PLK S.A.)

Od 11 grudnia Koleje Mazowieckie uruchomią nowe weekendowe połączenia przyspieszone: Warszawa - Radom (12108), Radom - Warszawa (21108), Łuków - Skarżysko Kamienna (12104), Warszawa - Łuków (11161), Łuków - Warszawa (11154), Warszawa - Płock (19120), Płock - Warszawa (91120), Warszawa - Ostrołęka (99101) i Ostrołęka - Warszawa (91102).

Jutro wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Kolej staje się bardziej dostępna, zwiększa się liczba przystanków, przybywa połączeń. Pociągi wracają m. in. do #Wisła. Będą krótsze czasy podróży m. in. z #Białystok do #Siedlce. 👉 https://t.co/8NoKZp6ktu pic.twitter.com/bWTt5DqQOB — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) December 10, 2022

Zmiany wprowadza też Szybka Kolei Miejska. Na linii S1 w dniach 11 – 18 grudnia w pełnej relacji z Otwocka do Pruszkowa pojedzie 36 par pociągów. Pozostałe, wczesnoporanne i późnowieczorne, połączenia będą realizowane na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia lub Warszawa Wschodnia – Otwock. Na linii S2 w dniach 11 – 18 grudnia 2022 roku oraz od 9 stycznia 2023 roku w pełnej relacji z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 29 par pociągów. Pozostałe połączenia będą realizowane na Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia.

Od niedzieli, 11 grudnia w dni powszednie zwiększy się liczba połączeń SKM S3 pomiędzy Warszawą i Radzyminem. Do Radzymina pojedzie 11 pociągów, a do Warszawy – 12 pociągów. Więcej będzie połączeń zarówno w środku dnia, jak i w godzinach wieczornych. Wszystkie dotychczasowe kursy do Legionowa zostaną wydłużone do stacji Legionowo Piaski, a pozostałe – podobnie jak dotychczas – także do Wieliszewa. W dni wolne od pracy, podobnie jak dotychczas, pociągi SKM S3 będą kursowały do Legionowa, Legionowa Piasków i Wieliszewa. Podróżni będą mieli do dyspozycji przez cały dzień 38 pociągów z Legionowa w kierunku Warszawy i 40 z Warszawy w kierunku Legionowa. Do Wieliszewa dotrze 11 pociągów, a z Wieliszewa do Warszawy – 12.

Warszawska Kolei Dojazdowa poinformowała, że w porównaniu z obecnie obowiązującym rozkładem jazdy, w związku z kontynuacją prac obejmujących budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, utrzymane zostaną: wyłączenie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, zawieszenie ruchu pociągów na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka oraz zawieszenie funkcjonowania przystanku kolejowego Podkowa Leśna Zachodnia.

W dalszym ciągu na wyłączonych z ruchu pociągów odcinkach obsługę zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Podstawową zmianą, która zajdzie od dnia 11 grudnia w stosunku do dotychczasowej organizacji ruchu, będzie zakończenie na obecnym etapie prac ograniczeń dla kursowania pociągów w dni powszednie w godz. 9-17 na odcinku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Jordanowice.

Zmiany w rozkładach wprowadza też PKP PLK. Od stycznia pociągi zatrzymają się na kolejnych nowych przystankach na Mazowszu: w Groszowicach między Radomiem a Dęblinem oraz w Dąbrówce Zabłotniej między Skarżysko-Kamienną a Radomiem.

