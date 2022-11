Zimowe karmienie ptaków. Jak robić to poprawnie? RDC 29.11.2022 19:28 Nie chlebem, a ziarnem, na przykład słonecznika. Spadająca temperatura i utrzymujący się śnieg są sygnałem do wystawienia misek z pokarmem dla ptaków w miastach. Aktywiści przypominają, jak to robić, żeby nie zaszkodzić zwierzętom.

Jak prawidłowo karmić ptaki? (autor: Pixabay)

- Warto jednak pamiętać, by nie robić tego cały rok i nie zaczynać, gdy w ciągu dnia wciąż mamy dodatnie wartości na termometrach - przypomina ornitolog Ireneusz Kaługa z siedleckiej Grupy EkoLogicznej. - Ptaki, które przylatują do karmników, najczęściej są to gatunki pospolite i nie wymagające ochrony i takiego codziennego zainteresowania ze strony człowieka. Więc apelujemy, żeby robić to z głową i wyobraźnią - tłumaczy.





Samo dokarmianie ptaków jest też nie lada nauką i atrakcją dla najmłodszych.

- To niezaprzeczalnie walor edukacyjny i szczególnie karmniki lokowane sąsiedztwie przedszkoli czy szkół mogą uczyć dzieci i obowiązkowości i ochrony przyrody i ptaków, uczyć gatunków ptaków, których normalnie nie zaobserwujemy - podkreśla.





Dokarmiając ptaki warto pamiętać o dostarczaniu im świeżej wody i wystawianiu misek nieco wyżej tak, by ptaków nie niepokoiły na przykład wolno żyjące koty.

Zimowe stołówki dla ptaków w Płocku

W Płocku już działają zimowe stołówki dla ptaków. Między innymi w Parku Północnym, na Górkach, na skwerze przy ul. Osiedlowej, w parku Mościckiego, na nabrzeżu wiślanym czy na skwerze przy ul. Bielskiej.

- W sumie w kilkunastu miejscach zostały zamontowane karmniki, do których każdy może wkładać ptasie przysmaki - mówi Justyna Smolińska z płockiego ratusza. - Przede wszystkim różnego typu ziarna. Słonecznik jest polecany z racji ilości tłuszczu jaką zawiera, różne orzechy, owoce suszone. Pieczywo nie jest wskazane. Tak możemy im bardziej zaszkodzić niż pomóc - objaśnia.

- Drewniane karmniki wykonali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w czasie praktyk - dodaje Smolińska. - Wszystkie są drewniane, to drewno naturalne. Materiały są bezzapachowe, bez koloru, żeby ptaki miały zachowane naturalne środowisko. Karmniki zostały rozwieszone w 19 lokalizacjach - podkreśla.

Karmniki dla ptaków są między innymi w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce, na osiedlu Góry na skwerze przy ul. Osiedlowej, w parku Mościckiego, na nabrzeżu wiślanym czy w parku na Górkach. (K. Piórkowska)

