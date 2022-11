Zbiornik retencyjny i miejsce rekreacji powstanie w gm. Baboszewo Alicja Śmiecińska 02.11.2022 20:52 Połączą ekologię, bezpieczeństwo i rekreację. Gmina Baboszewo w powiecie płońskim planuje budowę zbiornika retencyjnego. Obok niego, przy ulicy Warszawskiej, powstałyby tereny rekreacyjne.

Baboszewo planuje budowę zbiornika retencyjnego i miejsca rekreacji (autor: Pixabay)

- Planowane są boiska, scena plenerowa, a nawet tężnia - mówi wójt gminy, Bogdan Pietruszewski. - Tam by powstały pewne rzeczy towarzyszące, czyli pomosty, jakaś nawierzchnia utwardzona dla ruchu pieszego i rowerowego. Na pewno boisko do siatkówki, mini boisko do gier zespołowych, koszykówki czy piłki nożnej, siłownia plenerowa - wylicza.

Zbiornik ma mieć powierzchnię 3 hektarów. Gmina wykonała już badania hydrologiczne. Prace projektowe mają potrwać około roku.

