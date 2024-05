11-latek śmiertelnie przygnieciony przez drewniany domek. Są zarzuty dla Piotra B. Iwona Rodziewicz-Ornoch 31.05.2024 12:04 W sprawie śmiertelnie przygniecionego dziecka przez drewniany domek podczas zabawy pod Szydłowcem odpowie właściciel posesji, na której stała konstrukcja. Piotr B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Zarzuty ws. śmiertelnie przygniecionego dziecka (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Są zarzuty w sprawie śmiertelnie przygniecionego dziecka przez drewniany domek podczas zabawy pod Szydłowcem — dowiedziało się RDC.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci 11-latka odpowie Piotr B. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź wyjaśnia, że to właściciel posesji, na której stała konstrukcja.

— Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego Kacpra na skutek obrażeń spowodowanych przygnieceniem przez drewniany domek do zabawy dla dzieci, w wyniku dopuszczenia do użytkowania tej drewnianej konstrukcji na terenie swojej posesji, bez zabezpieczenia w sposób trwały do podłoża, uniemożliwiający przewrócenie się — informuje Góźdź

Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Jaka kara dla Piotra B.?

Jak dodaje rzeczniczka, podejrzany złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

— W tej sprawie prokurator skieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Szydłowcu o wydanie wyroku, bez przeprowadzenia rozprawy. Ostatecznie o kształcie kary zadecyduje sąd — przekazuje Góźdż.

Tragedia pod Szydłowcem

Do tragedii doszło w ubiegłym roku w miejscowości Dobrut w gminie Orońsko. Drewniany domek ze ślizgawką stał na palach. Obiekt nie był kupiony w sklepie. Bawiło się na nim siedmioro dzieci.

W pewnym momencie domek zaczął się przechylać. Część dzieci zeskoczyła, a na domku pozostała dwójka.

Jeden z elementów konstrukcji uderzył śmiertelnie chłopczyka w głowę. Mimo udzielonej pomocy dziecko zmarło na miejscu.

