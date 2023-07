Załamanie pogody na Mazowszu. Burzowy front przejdzie nad regionem Adrian Pieczka 04.07.2023 21:14 Po słonecznym początku tygodnia, przyjdzie mokra zmiana. Synoptycy zapowiadają na środę przejście burzowego frontu. Porywisty wiatr może osiągać nawet 70 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są także opady gradu.

Załamanie pogody na Mazowszu. Burzowy front przejdzie nad regionem (autor: PXHERE)

Według przewidywań Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, to będzie typowy tydzień dla polskiego lata. Na początku tygodnia pogoda się poprawiła, ale w środę może się to zmienić.

- Po południu lub wieczorem pojawi się front burzowy, który przemieści się z zachodu na wschód. On może być dosyć gwałtowny, jeżeli chodzi o zjawiska. Na tę chwilę nie jest jeszcze do końca jasne, o której godzinie on przejdzie, a to jest bardzo ważne, bo od tego będzie zależeć, czy przyjmie on gwałtowną postać czy przejdzie w miarę łagodnie - mówi synoptyk meteorolog IMGW Mateusz Barczyk.





Porywisty wiatr może osiągać nawet 70 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są także opady gradu.

- W czwartek powinno się wypogodzić - dodaje Barczyk. - Ale już z niższą temperaturą około 24 stopni Celsjusza. W piątek również nie najgorsza pogoda i nieco cieplej. W sobotę troszeczkę chmur, może na południu troszeczkę pokropić, ale też temperaturowo nie najgorzej - zapowiada.



W niedzielę ma być pogodnie i dosyć ciepło - powyżej 25 stopni Celsjusza.

