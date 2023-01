Zagrożenie minęło. Poziom Liwca spada Olga Kwaśniewska 02.01.2023 13:07 Obecnie stan rzeki jest o 15 cm poniżej stanu ostrzegawczego. Wcześniej gmina Mokobody w powiecie siedleckim i służby były w gotowości do pomocy mieszkańcom.

Rzeka Liwiec (autor: Bartek1234678, CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons)

Liwiec zaczął gwałtownie wzbierać w środę, przekraczając stan ostrzegawczy o blisko 9 cm. Był to efekt głównie roztapiania się pokrywy śnieżnej, ale także spływania wód opadowych. Jeszcze w piątek w gminie Mokobody zbierał się sztab, który co trzy godziny sprawdzał poziom rzeki i stan jej brzegów na poszczególnych odcinkach. Liwiec w kilku miejscach wylał na pola, ale nie zagrażał budynkom. Gdyby rzeka nadal się podnosiła, wystarczyłoby około 5 cm - by dotrzeć pod zabudowania. Na szczęście w noworoczny weekend poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego.

Synoptycy prognozują jednak, że opady deszczu mogą pojawić się w środę, a pod koniec tygodnia także śnieg i kilkudniowy mróz. Następnie kolejna odwilż.

Czytaj też: "Jacek" wrócił do Siedlec.