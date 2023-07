Z flagą Mazowsza na koniec świata. Rusza konkurs fotograficzny Adam Abramiuk 06.07.2023 17:49 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała konkurs fotograficzny pod nazwą „Podróże z flagą Mazowsza”. Kierowany jest do wszystkich osób planujących aktywne spędzenie czasu podczas wakacji. Aby wziąć w nim udział, należy zrobić zdjęcie z flagą województwa mazowieckiego. Fotografie można zgłaszać do końca sierpnia.

Rusza konkurs "Podróże z flagą Mazowsza" (autor: Mazovia.pl)

Rusza II edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

Wykonanie zdjęcia flagi województwa mazowieckiego w różnych stronach regionu, Polski i świata to zadanie uczestników konkursu pod tytułem „Podróże z flagą Mazowsza”.

Do udziału zachęca Dyrektor Biura MROT Dorota Zbińkowska.

— Zapraszam państwa do tego, żebyście brali ze sobą w podróż flagę Mazowsza. Niezależnie od tego gdzie jedziecie, czy zostajecie w Warszawie, czy jedziecie po Mazowszu, czy w świat, to bierzcie ze sobą flagę w rękę, Mazowsze do serca i róbcie zdjęcia — mówi Zbińkowska.

Konkurs jest adresowany do osób, które planują aktywne wakacje, a fotografią zajmują się amatorsko bądź dopiero zamierzają zająć się robieniem zdjęć podczas letnich wypraw. Osoby niepełnoletnie również mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą dorosłych opiekunów.

Zdjęcia konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Gdziekolwiek jestem – jestem z Mazowsza – Aktywnie

Gdziekolwiek jestem – jestem z Mazowsza – z Kulturą

Cel i regulamin konkursu

Celem konkursu jest wzmacnianie tożsamości regionalnej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i zainteresowania regionem – jego historią, naturą i atrakcjami turystycznymi. Na zdjęciach mogą się znaleźć zarówno ciekawe krajobrazy, zabytki, jak i wakacyjne wydarzenia kulturalne.

Wakacyjne fotografie pod hasłem „Podróże z flagą Mazowsza” można przesyłać od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., czyli od początku do końca wakacji. W puli nagród znalazło się blisko 8 tys. zł. Zwycięzców wyznaczą jury i publiczność.

