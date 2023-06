Pieniądze od wojewody dla mieszkańców Wyszogrodu po ulewie jeszcze w tym tygodniu Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.06.2023 19:13 Jeszcze w tym tygodniu na konta poszkodowanych przez ulewę w Wyszogrodzie trafią pieniądze od wojewody. Do Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego wpłynęło do tej pory 12 wniosków o zasiłki celowe – mówi rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

Wyszogród po ulewach (autor: RDC)

Mieszkańcy Wyszogrodu, których dobytek ucierpiał w wyniku nawałnicy, jaka kilka dni temu przeszła przez miasto, otrzymają finansowe wsparcie od wojewody jeszcze w tym tygodniu.

– Jest to doraźna pomoc w wysokości sześciu tysięcy złotych na gospodarstwo, które przysługuje z tytułu zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej. Środki te zostaną uruchomione przez wojewodę mazowieckiego w trybie pilnym i w najbliższych dniach powinny trafić do mieszkańców – mówi Dagmara Zalewska.

Rzeczniczka Tobiasza Bocheńskiego zaznaczyła, że są już także zarezerwowane pieniądze dla kolejnych poszkodowanych rodzin.

– Zostaną one wypłacone niezwłocznie po wpłynięciu wniosków do wojewody – dodaje.

Ulewa w Wyszogrodzie

Potężna ulewa przeszła przez Wyszogród w powiecie płockim we środę 21 czerwca. Niektóre posesje zostały podtopione, woda dostała się też do piwnic. Zalane były drogi dojazdowe, ulice osiedlowe i kanały odpływowe.

Ulewa rozszalała się około godziny 17:00. – Działania strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej koncentrowały się na ulicach Czerwińskiej, Asnyka, Narutowicza, Sienkiewicza oraz Pokoju. Strażacy pompowali również wodę z powierzchni magazynowej jednego z przedsiębiorstw – – relacjonował w środę rzecznik płockiej straży Edward Mysera.

Do godz. 22:00 straż pożarna interweniowała ponad 20 razy.

Na całym Mazowszu do godziny 20:00 strażacy interweniowali ponad 20 razy.

– Najwięcej w powiecie płockim: 9, w tym 8 w gminie Wyszogród. Były to głównie zalane piwnice, garaże, mieszkania czy kanały odpływowe. W powiecie mińskim: 3, w Warszawie: 3, w powiecie warszawskim zachodnim: 2. W pozostałych powiatach pojedyncze – informuje rzeczniczka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska.

Według danych PSP w środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali 486 razy. „Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego (113), wielkopolskiego (102), łódzkiego (55), kujawsko-pomorskiego (54), małopolskiego (37), dolnośląskiego (31), mazowieckiego (29) i pomorskiego (26)” – przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Jedną z ofiar ulewy jest pan Stanisław. Jego dom znajduje się w lekkim zagłębieniu i tam spływała większość wody z ulicy Asnyka. Jak mówił, niewiele brakowało, a woda wdarłaby mu się do domu, a tak zalało jedynie podwórko i piwnicę.

– Piwnica była cała zalana, woda sięgała do pasa. Ziemniaki, konfitury, narzędzia, wszystko raczej do wyrzucenia – mówi.

Mimo że deszcz ustał do godziny 18:00, to do północy pan Stanisław musiał własnoręcznie usuwać wodę.

– Pompa do końca nie dała rady, później ręcznie musieliśmy wylewać wodę z piwnicy. Przed nami cały dzień sprzątania, ale trzeba poczekać, bo na razie jest dużo mułu – dodaje.

Według mieszkańców była to największa ulewa od co najmniej 30 lat. W akcję zaangażowanych było blisko 50 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

