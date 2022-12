Wojewoda mazowiecki o bezpieczeństwie mieszkańców podczas sezonu zimowego Przemysław Paczkowski 06.12.2022 16:54 Czad, pożar, cienki lód i ujemne temperatury – podczas okresu zimowego na mieszkańców Mazowsza czyha wiele zagrożeń. Wojewoda mazowiecki razem z Wojewódzką Strażą Pożarną apelują o czujność i rozwagę podczas najbliższych miesięcy.

Wojewoda mazowiecki o bezpieczeństwie w okresie zimowym (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

– Szczególnie niebezpieczny w tym okresie jest czad, czyli cichy zabójca – mówi wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. – To jest gaz, którego nie widać i którego nie czuć. Jedynym sposobem na zauważanie, że się wydziela, są odpowiednie urządzenia, tak zwane czujki czadu. Są one do nabycia w cenie od kilkudziesięciu złotych, więc nie jest to wielki wydatek, jak za uratowanie swojego życia – zauważa.

– Nie wchodźmy na lód na sztucznych zbiornikach – dodaje wojewoda. – Na lód czy to na jeziorach, czy rzekach po prostu wchodzić nie należy. Jeżeli będą mrozy, to należ pomyśleć o tym, żeby zwłaszcza dzieciom zorganizować ślizgawki w miejscach, gdzie nie ma głębokiej wody – mówi.

W okresie zimowym zwiększa się też liczba pożarów. – Od pierwszego października do dzisiaj mieliśmy około ośmiuset pożarów mieszkań i domów jednorodzinnych. W ostatnim tygodniu było ich już około stu pięćdziesięciu. Im ciemniej i zimniej, tych zdarzeń jest więcej – zauważa zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera.

W obecnie trwającym sezonie grzewczym (tj. od 1 października br.) w całym województwie mazowieckim odnotowano 41 interwencji związanych z tlenkiem węgla. Zostało poszkodowanych 13 osób, w tym 3 dzieci (stan na 5 grudnia br.). W zeszłorocznym sezonie odnotowano z kolei 113 interwencji (3 osoby poniosły śmierć, a 50 zostało poszkodowanych).

W sytuacji zagrożenia mieszkańcy Mazowsza mogą skorzystać z telefonu wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego pod numerem 987.

