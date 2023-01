Wiosenna pogoda na początku stycznia. Tak będzie do końca tygodnia. Powrót zimy od weekendu Adam Abramiuk 03.01.2023 12:23 Wyjątkowo ciepły początek roku. Styczeń na Mazowszu zaczął się z temperaturą nawet 18 stopni Celsjusza. To rekord dla tego miesiąca. Kolejne dni również będą stosunkowo ciepłe. Powrót minusowych temperatur dopiero w weekend.

Wiosna na początku stycznia do końca tygodnia (autor: IMGW)

- Kolejne dni od wtorku będą nieco chłodniejsze, choć wciąż ciepłe - mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Jakub Gawron. - We wtorek temperatura maksymalna na ogół jednocyfrowa, od 8 do 9 stopni Celsjusza. Miejscami, w centrum i na południu Mazowsza do 10 stopni. Pojawi się więcej chmur, będą przelotne opady deszczu - tłumaczy.

Z każdym kolejnym dniem pogoda będzie powoli wracać do zimowej. Za oknem będzie więcej chmur, pojawi się też deszcz.

- Tak będzie już w środę - zapowiada Gawron. - Niebo na ogół pochmurne, opady deszczu i temperatura od 7 do 8 stopni Celsjusza - wyjaśnia.

- Ostatnim w miarę ciepłym dniem będzie czwartek - dodaje synoptyk. - Temperatura maksymalna od 7 do 9 stopni Celsjusza, ale wiać będzie porywisty wiatr, więc to odczucie będzie zdecydowanie chłodniejsze - zaznacza.

W weekend w ciągu dnia do 3-4 stopni Celsjusza na Mazowszu. W nocy pojawią się temperatury na minusie, do -3 stopni.

Czytaj też: Mazowsze. "Ciepło, ale bez słońca". Pogoda na noworoczny weekend