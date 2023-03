Większe zainteresowanie bronią na Mazowszu. „Wojna trwa, niepokój jest cały czas” Adrian Pieczka 07.03.2023 06:18 Wojna za granicą wpłynęła na mieszkańców Mazowsza. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie bronią w naszym regionie. W zeszłym roku wydano o 70 procent więcej pozwoleń na nią niż rok wcześniej.

Większe zainteresowanie bronią na Mazowszu (autor: RDC)

Aktualnie ponad 53 tysiące mieszkańców regionu posiada pozwolenie na broń w różnych celach. Dwie trzecie to mieszkańcy Warszawy i okolic.

- Nie przeżywamy już takiego oblężenia jak w wakacje, ale zainteresowanie od zeszłego roku dalej utrzymuje się na wysokim poziomie - zauważa prezes jednego z warszawskich klubów strzeleckich Andrzej Marcjanik. - Jakiś czas jestem w branży, więc obserwuję pewne zainteresowanie bronią palną. Wszelkie niepokoje społeczne czy światowe powodują to, że osoby częściej chcą poznać to urządzenie, czyli zobaczyć jak broń działa, jak strzela. Czasami chcą posiadać własną broń, zapisują się do klubów strzeleckich. Wojna już jakiś czas trwa i ten niepokój jest cały czas - podkreśla.



- Tylko w styczniu wydano 423 pozwolenia na broń na terenie garnizonu warszawskiego - informuje młodszy aspirant Piotr Krat. - I tutaj 7 w celu ochrony osobistej, 30 w celu łowieckim, 160 w celu sportowym, 2 w celu szkoleniowym oraz 224 w celu kolekcjonerskim. W całym garnizonie podległym Komendantowi Stołecznemu Policji aktualnie jest wydanych 36 542 pozwolenia na broń, zaś samej broni jest 92 113 egzemplarzy - wylicza.

Jednak nabycie pozwolenia nie zawsze wiąże się z zakupem broni.

- Pozwolenia wydane na naszym obszarze uprawniały do posiadania ponad 87 tysięcy egzemplarzy broni - informuje Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. - Faktyczna liczba broni będącej w posiadaniu osób mających pozwolenie to 39 518 egzemplarzy, czyli nieco ponad 45 procent broni możliwej do nabycia. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba mająca pozwolenie na 10 sztuk broni, kupuj jedną i na tym poprzestaje - dodaje.





Policja przypomina, że posiadanie broni wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zanim złożymy wniosek, warto zajrzeć do przepisów regulujących dostęp do broni. Kiedy już natomiast kupimy broń, wykorzystujmy każdą możliwą okazję do treningu.

Czytaj też: „Nie było złudzeń, że wojna rozpoczęła się na dobre”. Dziennikarze RDC o 24 lutego 2022 roku