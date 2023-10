Więcej patroli w lasach. Na celowniku nie tylko złodzieje drewna i quady, ale też grzybiarze Beata Głozak 08.10.2023 10:46 Na celowniku złodzieje drewna, kierowcy quadów i inni, którzy nielegalnie wjeżdżają do lasów. Leśnicy i policja jeszcze dziś prowadzą wspólnie akcję „Jesień 2023”. Także grzyby trzeba zbierać zgodnie z przepisami – przypomina Michał Dziedzic, rzecznik prasowy siedleckiego Nadleśnictwa.

Grzybobranie na Mazowszu (autor: Pexels)

Leśnicy i policja prowadzą wspólnie akcję „Jesień 2023”. Do 8 października w lasach będzie więcej patroli, a na celowniku znajdą się osoby łamiące prawo.

- Czyli wszelki nieuprawniony wjazd z pojazdami silnikowymi do lasu będzie tutaj szczególnie piętnowany. Będą również kontrole pozyskania drewna w lasach prywatnych, kontrole transportu tego drewna, czy posiada odpowiednie świadectwa legalności - mówi rzecznik prasowy siedleckiego Nadleśnictwa Michał Dziedzic.

Także grzyby trzeba zbierać zgodnie z przepisami – przypomina Michał Dziedzic.

- Jednym z zakazów również, jeśli chodzi o ustawę o lasach, jest niszczenie ściółki. Tutaj grzybiarze często przyczyniają się do niszczenia ściółki, do jej rozkopywania, do grzebania, wyrzucania grzybni na powierzchnię gleby. Grzyby należy zbierać, zachowując jak największą dbałość, wyrywając delikatnie grzyb lub wycinając go nożykiem - tłumaczy.



Mandaty za niezgodne z prawem korzystanie z lasów wynosi w zależności od wykroczenia od 20 do 500 złotych.

