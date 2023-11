Dwa miesiące czekania na wywóz szamba. Mieszkańcy Wiązowny mają dość Przemysław Paczkowski 24.11.2023 13:26 W Wiązownie na wywóz szamba trzeba czekać nawet dwa miesiące – o problemie informują mieszkańcy na lokalnych grupach w mediach społecznościowych. Posiadacze umów na wywóz nieczystości z gminą skarżą się na długie kolejki. – Jak szambiarka przyjeżdża, to już następnego dnia trzeba zadzwonić i zamówić kolejny termin – powiedziała nam jedna z mieszkanek, pani Krystyna.

Urząd Gminy Wiązowna (autor: RDC)

Dwa miesiące oczekiwania na wywóz szamba – tak jest w Wiązownie. Mieszkańcy skarżą się, że nie sposób czekać tak długo na wywóz nieczystości.

Pan Ryszard Nowakowski, jeden z mieszkańców, usłyszał w gminie, że pierwszy wolny termin na oczyszczenie szamba to początek stycznia.

– Jeżeli mam zawartą umowę, to gmina powinna się wywiązać z wywożenia nieczystości. Trzy czy cztery tygodnie czekania jest nierealne. Kto może sobie pozwolić na to, by mieć dwa czy trzy zbiorniki i to wszystko sobie przerzucać? – pyta retorycznie.

Również inna z mieszkanek, pani Krystyna, przyznaje, że to naprawdę spora uciążliwość.

– Kolejki są duże. Jak szambiarka przyjeżdża, to już następnego dnia trzeba zadzwonić i zamówić kolejny termin – mówi.

Jak tłumaczy prezes spółki komunalnej Hydrodukt Maciej Nejman, taka sytuacja spowodowana jest prowadzonymi kontrolami przydomowych szamb oraz awarią jednego z pojazdów, który odbiera nieczystości.

– Okres, w którym prowadzone są te działania, nawarstwia się. Mamy do podpisania coraz większą liczbę umów z powodu kontroli prowadzonych przez gminę, co przekłada się na dłuższy okres wywozu nieczystości ciekłych. Są na przykład niedogodności związane z awarią samochodu i trzeba wspomagać się pojazdem zastępczym – mówi.

W wyjątkowych przypadkach gmina może zwrócić koszty opróżnienia szamba przez prywatny podmiot – trzeba tylko zgłosić się z reklamacją.

Czytaj też: „To przede wszystkim bezpieczeństwo”. W Mławie zostaną wyburzone dwa kominy