Bezpieczniej w Kobyłce. Nowy wiadukt nad trasą Rail Baltica już otwarty Adam Abramiuk 17.07.2023 13:18 Kierowcy na Mazowszu mogą już korzystać z nowego wiaduktu. Chodzi o inwestycję w Kobyłce nad trasą Rail Baltica. Ma ona poprawić bezpieczeństwo na drodze i usprawnić ruch. W samej Kobyłce trwają też zaawansowane prace przy budowie tunelu pod torami.

6 Nowy wiadukt w Kobyłce nad trasą Rail Baltica otwarty (autor: PKP PLK S.A.)

Od poniedziałku kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu w Kobyłce (Mazowieckie), nad torami kolejowymi międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Inwestycja, którą zrealizowano w pobliżu przystanku Kobyłka-Ossów, ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Burmistrz Ewa Zbieć podkreśla, że usprawni również ruch.

— Ludzie nie będą tracić swojego cennego życia i minut, żeby stać w tym korku i czekać na otworzenie rogatek. Wzrośnie również bezpieczeństwo. To trwało tyle czasu, dwanaście lat, od 2011 roku do teraz. Jest to historyczna chwila w życiach mieszkańców Kobyłki — mówi Zbieć.

PKP PLK podały, że dwupoziomowa przeprawa nad torami ma 60 m długości, a jezdnia (po dwa pasy w każdą stronę) ma szerokość 7 m; powstały chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa.

„Ruch w mieście usprawniła też przebudowa ul. Jasińskiego i ul. Poniatowskiego oraz budowa dwóch rond. Nowy wiadukt zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ul. Poniatowskiego i ul. Napoleona. Budżet zrealizowanej inwestycji to 31 mln zł” – podano w komunikacie.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, że inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych w Kobyłce zwiększa bezpieczeństwo w ruchu pociągów. „Jednocześnie poprawia się także komunikacja drogowa w mieście, co przekłada się na jakość życia mieszkańców” – ocenił Bittel, cytowany w komunikacie.

Wiadukt drogowy w Kobyłce jest jednym z 12 bezkolizyjnych skrzyżowań na mazowieckim odcinku trasy Rail Baltica. Dodano, że wartość tych inwestycji to 347,6 mln zł netto i jest dofinansowana z UE z programu CEF Łącząc Europę.

– Przybywa bezkolizyjnych skrzyżowań na linii Rail Baltica, a pozytywne, wymierne rezultaty inwestycji służą bezpieczeństwu oraz wygodzie mieszkańców i podróżnych. Ten projekt nie tylko zwiększa możliwości w międzynarodowym ruchu kolejowym, ale oznacza także korzyści w wymiarze lokalnym. Na mazowieckim odcinku budujemy łącznie dwanaście wiaduktów i przejść podziemnych, w tym dwa obiekty w Kobyłce – poinformował członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak.

Tunel pod torami w Kobyłce

Piotr Majerczak z zarządu PKP PLK podkreśla, że są już na ukończeniu projektu.

— To są przejścia pod torami, wiadukty drogowe i kolejowe. Zrealizowaliśmy ich już jedenaście. W tym momencie jedenasty jest oddawany do użytku. Będą mogły pojechać przez niego samochody. Mamy nadzieję, że ostatni już z tej serii, czyli w Kobyłce tym razem tunel drogowy, zostanie oddany na jesieni tego roku. Wtedy będziemy mieli komplet zrealizowanych budynków — tłumaczy Majerczak.

W Kobyłce, w pobliżu przystanku o takiej samej nazwie, zaawansowane są prace przy budowie tunelu pod torami.

„Postępują roboty przy budowie 800 m nowej drogi, po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz chodnika i ścieżki rowerowej. Przebudowane są odcinki sąsiadujących z tunelem ulic oraz dojazdy do posesji. Tunel zastąpi obecny przejazd w ciągu ul. Ręczajskiej i Jana Pawła II, a zakończenie tych prac przewidziano na jesień 2023 r.” – podały PKP PLK.

Mieszkańcy przyznają, że inwestycja była bardzo potrzebna.

Wiadukt powstał jako przedostatni w ramach programu budowy 12 bezkolizyjnych przejazdów nad linią Rail Baltica na Mazowszu.

Spółka przekazała, że gotowe są już wiadukty drogowe nad torami w Tłuszczu, Mokrej Wsi, Łochowie (dwa obiekty), Toporze i Małkini. „W Zielonce powstał tunel pod torami. W Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze są przejścia pod torami dla pieszych i rowerzystów” – podano w komunikacie.

Źródło: PAP Autor: Adam Abramiuk/PA