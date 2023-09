Jak z węglem na Mazowszu? Sprawdzamy cen i dostępność w składach regionu RDC 08.09.2023 07:33 Przed tegorocznym sezonem grzewczym w Radiu dla Ciebie sprawdzamy, jaką sprzedaż notują składy węgla na Mazowszu oraz jaka jest cena surowca polskiego i importowanego w różnych regionach województwa.

Węgiel na Mazowszu (autor: Zdj. ilustracyjne)

Skład w Borkach-Kosach w powiecie siedleckim notuje już sprzedaż setek ton węgla dziennie. Jak mówi właściciel składu Sławomir Izdebski, do klientów przemawia przede wszystkim to, że mogą kupić węgiel polski i jest on tańszy niż importowany i to nawet o kilkaset złotych na tonie.

– Myślę, że tak duże zainteresowanie jest spowodowane tym, że węgiel ma swoje dwa plus: jest polski i jest tańszy. Pierwszy raz w historii węgle importowane są droższe od węgli polskich – zauważa.

Za tonę węgla w tym składzie trzeba zapłacić od 1000 do 1400 złotych, a można to zrobić przez stronę internetową Polskiej Grupy Górniczej.

Osoby starsze, które nie mają dostępu do Internetu, mogą przyjechać na miejsce do Borków i tam zostaną poinstruowane, jak dokonać zakupu. Najtańszy jest groszek i ekogroszek.

Węgiel w Płocku

Z kolei w składach na terenie Płocka i w okolicach miasta jest dostępny „od ręki”. Tylko w przypadku zakupu większych ilości w niektórych składach trzeba poczekać dzień lub dwa.

Również tu w stosunku do minionego roku węgiel jest zdecydowanie tańszy, chociaż wciąż jego cena jest wyższa niż we wcześniejszych latach.

W zależności od jakości węgla trzeba za niego zapłacić od 1700 do 2200 zł. Nie trzeba jednak obawiać się kolejek czy zapisów.

W płockich składach można kupić przede wszystkim węgiel importowany.

Na raty w Siedlcach

Jak zaś informują sprzedawcy węgla z Siedlec, średni czas oczekiwania na składach wynosi 3–4 dni.

Również i tu jest coraz więcej zainteresowanych kupnem surowca i jak przyznaje właściciel jedne ze składów klientów Tomasz Krawczyk, sytuacja jest dużo lepsza niż rok temu.

– Myślę, że w tym roku nie będzie aż takich problemów, jak w ubiegłym roku. Ceny poszły o połowę w dół. Teraz węgiel kosztuje w graniach od półtora do dwóch tysięcy – podaje.

Właściciel składu dodaje, że klienci nauczeni sytuacją sprzed roku, postanowili nie odkładać zakupu opału na przyszłość i część z nich decyduje się na zakupy w ratach.

Bez krajowego w Ciechanowie

W Ciechanowie węgiel też po niższej cenie i w tym roku ma maksymalnie kosztować 2100 zł.

Jak informuje Piotr Janowski ze składu opałowego HOT-SPOT, węgla w składach nie brakuje.

– Zainteresowanie już się pojawia, mamy nadzieję, że powoli handel będzie kwitł. Z dostępnością dobrego węgla jest problem. Na razie mamy importy, krajowy węgiel jest nadal wstrzymany dla hurtowych sprzedawców. Ceny zaczynają się od 1700 do 2100 złotych. Jedni są zadowoleni, że cena spadła, inni są nadal niezadowoleni, ponieważ ta cena w porównaniu do tej sprzed dwóch lat jest dwa razy wyższa – mówi.

Głównie jednak jest to węgiel importowany, krajowego nie ma w sprzedaży.

Niższe ceny w Radomiu

Węgla pod dostatkiem jest też w Radomiu. Ceny spadły i są stabilne, choć wciąż wyższe niż we wcześniejszych latach.

– Ceny są zdecydowanie niższe. Wiadomo, że nie wrócimy do poprzednich lata, kiedy węgiel można było kupić do tysiąca złotych, ale teraz ceny są stabilne, nie ma wahań – mówi Dorota Misterek z Centrum Ciepła Węgiel Radom.

Za węgiel wysokokaloryczny w Radomiu trzeba zapłacić od 1850 do 2100 zł.

Choć na Mazowszu zainteresowanie zakupem opału już się zaczęło, to jednak na zakupowy bum przyjdzie jeszcze poczekać.

W ubiegłym roku osoby ogrzewające swoje mieszkania węglem mogły liczyć na dodatek węglowy. Na razie nie wiadomo, czy rząd w tym roku podejmie podobną decyzję.

